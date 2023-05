New York után Washingtonban is bemutatták a Hadik című filmet

A magyarországi mozikban márciusban bemutatott alkotást az Egyesült Államokban több magyar közösség láthatta már, így a héten a Florida állambeli Sarasotában, azt megelőzően a Magyar Film Napja alkalmából a New York-i magyar kulturális központban, a Liszt Intézetben is teltház előtt vetítették.

Az amerikai fővárosban tartott kulturális eseményen részt vett a film egyik Amerikában élő szereplője, Bordán Lili, aki a vetítés után tartott közönségtalálkozón úgy vélte, fontos, hogy olyan alkotások készüljenek, mint a Hadik, mert a magyar történelem azon személyiségeit, részleteit mutatják be, amelyekről az emberek többségének nincs tudomása.

Végh Sándor, a Washingtonban működő Kossuth Alapítvány elnöke a péntek esti bemutatón kiemelte, hogy első alkalommal tudnak olyan magyar filmet vetíteni az amerikai fővárosban, amely még jelenleg is a magyarországi mozik műsorán szerepel, és szintén első alkalommal szerveztek a New Yorkban működő magyar kulturális központtal közös programot.

A Nemzeti Filmintézet és a Liszt Intézet New York együttműködésében a Hadik filmet a tervek szerint láthatják az Egyesült Államok további magyar közösségeiben, valamint idén filmfesztiválokon is bemutatják, így Los Angelesben, valamint Kanadában, Torontóban is - mondta el Palotai Csenge, a Liszt Intézet New York igazgatója.

Nyitókép: hadik.film.hu