Navracsics Tibor: május elejétől felpörögnek az EKF-programok

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa évad január 21-i nyitóünnepsége iránt nagy volt az érdeklődés. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy az 56 ezres Veszprém aznap 25 ezer turistával gyarapodott, vagyis gyakorlatilag 50 százalékkal nőtt a városban lévők száma. Az azóta tartott rendezvények is mind kiemelkedően magas érdeklődésről tanúskodnak – értékelt az InfoRádióban Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője.

Az igazi szezon pedig még csak ezután, május elején fog kezdődni a szabadtéri programokkal. Eddig a nyitóünnepségen túl volt például egy irodalmi fesztivál (Holtszezon), illetve most egy bluesfesztivál. Nőtt a miniszter szerint a külföldiek részvétele is: minden kilencedik Magyarországra látogató turista ellátogatott a régióba és részt vett valamelyik eseményen. Vagyis mikor igazán beindul a szezon, várhatóan a külföldiek is az átlagon felüli érdeklődést fognak tanúsítani – vázolta.

A felméréseik szerint elég nagy a nyilvánosságuk a nemzetközi sajtóban: több mint 500 olyan, jelentősebb cikket azonosítottak, amely Veszprémről, az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatról vagy a nyitó rendezvényről jelent meg.

Az EKF-programok helyszíne Veszprém, de csatlakozott 116 bakonyi, balatoni település is a programrégióhoz.

"Bakonybél, Zirc, Balatonfüred, Balatonalmádi, Marcali, Fonyód, Hévíz, Keszthely mind-mind a saját karakterét tudja hozzáadni a rendezvényekhez. Amit mi tudunk nekik adni, az részben a társfinanszírozás bizonyos programoknál – a járásszékhelyek esetében egy nagy rendezvény finanszírozása –, illetve a régióra volt egy speciális, összességében hárommilliárd forint összértékű infrastrukturális beruházási keret. Ez utóbbi segítségével például szombaton nyílik meg Balatonfüreden egy kortárs műtár, Salföldön közösségi ház létesült, Balatonalmádiban megújult egy közösségi tér a megújuló kolostorhoz kötődően, Keszthelyen zöldterületek újultak meg. A régió minden pontján történt kisebb-nagyobb közösségi célú beruházás" – mondta Navracsics Tibor. A balatonalmádi-vörösberényi Kolostorkertben kialakított közösségi tér az átadás napján, 2023. március 17-én. MTI/Vasvári Tamás

