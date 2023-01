Magyarországon forgathatják a Netflix új sikersorozatának folytatását

Nyolcadik hete tartja népszerűségét az Addams Family egyik főszereplőjével készített sorozat, a Wednesday. Az első évadot Romániában forgatták, azonban a másodiknak új helyszínt keresnek, a célpont Magyarország lehet – írja a vg.hu.

A november 23-án bemutatott sorozat 28 nap alatt 1,19 milliárd órányi megtekintést termelt, a streamingszolgáltató Netflix szerint 176 millió (!) háztartásban „került képernyőre”.

A Wednesday az Addams Family spin-off sorozata. Az Addams Family pedig eredetileg egy képregény, 1938-ban alkotta meg Charles Addams, aki a galád családot a fogyasztói társadalom kritikájának szánta. Egyik ismert feldolgozása az 1960-as évek közepén vetített, fekete-fehér sitcom, a kilencvenes évek legelején forgatott Addams Family film ehhez nyúl vissza, a sorozat pedig az 1992-ben bemutatott filmhez, amelynek nyomán az Addams család nagyobbik gyereke önálló sorozatban „terrorizálja a nézőket”.

Az események fő helyszínének számító Nevermore akadémiát a Romániában, Bușteniben található Cantacuzino-kastélynál rendezték be, emellett több forgatási helyszín ugyancsak romániai. A sinaiai királyi állomás, a bukaresti Dinamo sportklub uszodája, a Bukaresti Műszaki Egyetem egyik épülete ugyancsak forgatási helyszín.

A második évadnak több okból is új helyszíneket kell találni. A román hatóságok ugyanis hatályon kívül helyezték azt a törvényt, amelynek köszönhetően kedvező anyagi feltételek mellett lehetett külföldi produkciókat forgatni. A másik ok, hogy a helyi filmipari cégek lépten-nyomon megpróbálták „lehúzni” a produkciót.

Iparági pletykák szerint a horrorkomédia Bulgáriába vagy Magyarországra költözne, azaz új ország lehet a Wednesday helyszíne. Magyarország mellett szól, hogy itt forgott többek között a Borgiák, a Vaják és a Dűne is. Az itthoni stúdiók több okból is közkedvelt célpontjai a külföldi produkcióknak. Az elhivatottság és a szakértelem mellett azért is, mert Kelet-Közép-Európában minden más országot megelőzve vezetettünk be rendkívül kedvező adózási feltételeket a filmgyártásban.

A főszereplőt alakító Jenna Ortega megfogalmazott egy különleges kérést is, bár ez nem a forgatási helyszínekhez kapcsolódik. Azt szeretné, ha a Wednesday második évadában Lady Gaga is szerepelne.

