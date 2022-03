Akit a pimasz mosolyért imád a világ – Bruce Willis pályájáról

Szöllőskei Gábor filmes szakújságíró szerint Bruce Willis egészségi állapotára vonatkozó bejelentés magyarázattal szolgálhat arra, hogy a hollywoodi legenda az utóbbi évek miért csak rövidebb jelenetekben tűnt fel, illetve arra, hogy miért csak alsóbb kategóriás filmekben vállalt kisebb szerepeket, amiket pár forgatásai nap alatt letudhatott. „Másra, ezek szerint nem nagyon volt képes, igaz, néha-néha befigyelt egy-egy nagyobb filmben, de általában csak kisebb, bár fontos szerepekben” – fogalmazott a szakértő, példaként említve Edward Norton Árva Brooklynját,

Bruce Willis hosszú pályája során – a többi között – olyan, mára ikonikus moziban szerepelt, mint a Drágán add az életed!, Az utolsó cserkész, a Ponyvaregény, a 12 majom, A Sakál, a Hatodik érzék, A Nap könnyei, az Alvilági játékok, de emellett sorozatokban is feltűnt, például a Jóbarátokban. Szöllőskei Gábor véleménye szerint a színész kvázi filmtörténelmet csinált a Drágán add az életed!-del, hiszen a 80-as évek akciófilmjeire addig az volt a jellemző, hogy a főhőst egy „macsó, kigyúrt, egyszemélyes hadsereg” testesíti meg, mint mondjuk Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger, ezzel szemben Bruce Willis addig egy vígjátéki színész volt, egy említésre méltó filmmel a háta mögött, a Nem látni és megszeretnivel, és elsősorban A simlis és a szende című sorozatból volt ismert a tévés körökben, ahol egy laza, nagy dumás, inkább komikus szerepet hozott. Éppen ezért sokak ellenérzéssel is viseltettek azzal, hogy a Die Hardban Bruce Willis szerepel – olyannyira, hogy a filmet nem is az ő arcával reklámozták, a plakátokon pedig csak a Nakatomi felhőkarcoló látszott. „De mint tudjuk, óriási siker lett a Die Hard, és nagyban meghatározta onnantól kezdve az akciófilmek nyomvonalát, hogy nem kell egy kigyúrt, hatalmas, dagadó izmokkal megáldott színész a főszerepbe, elég egy »átlagember« is” – magyarázta a filmes szakújságíró, aki szerint onnantól kezdve ezt próbálták mások is másolni.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Drágán add az életed! Bruce Willisnek meghozta az akciófilmes imidzsét, ugyanakkor egyáltalán nemcsak akciósztár volt utána sem, hanem folyamatosan lavírozott a műfajok között, amik között voltak nagy sikerek és bukások egyaránt. Sőt, még az utóbbi kategóriába tartozó filmjei is, amik mondjuk Arany Málna-díjat nyertek, például a Hudson Hawk – Egy mestertolvaj aranyat ér, még azoknak is van egyfajta kultusza – jegyezte meg Szöllőskei Gábor.

Nem beszélve a sikeres filmjeiről, a már említetteken túl mondjuk az Ötödik elemről vagy az Armageddonról.

„Nagyon sokáig, a 80-as évek végétől a 2010-es évek közepéig, tényező volt Hollywoodban”

– emelte ki.

„Bruce Willis egy megkerülhetetlen hollywoodi ikon, sok-sok nagyszerű filmmel, és bár Oscar-jelölése nincsen, nem is a díjnyertes alakításaiért szerettük, hanem inkább a pimasz mosolyáért, amit nagyjából minden filmjében eleresztett” – tette hozzá a filmes szakújságíró.

