Meghalt a Foo Fighters dobosa

Meghalt a Foo Fighters nevű amerikai rockegyüttes dobosa - közölte az együttes.

Taylor Hawkins halálának okáról és körülményeiről egyelőre semmit sem tudni. Holttestét egy hotelben találták meg Bogotában.

"A Foo Fighters családot lesújtotta szeretett Taylor Hawkinsunk tragikus és korai elvesztése" - írta az együttes. "Zenei szelleme és ragályos nevetése örökké velünk él" - tette hozzá a csapat.

Hawkins 1997 óta zenélt a Foo Fightersben, és olyan slágerekben játszott, mint a "Learn to Fly" és a "Best of You". Korábban Alanis Morissette kanadai énekesnő dobosa volt.

A Foo Fighters dél-amerikai turnéjának következő állomásán lépett volna fel pénteken Kolumbia fővárosában, Bogotában.

Nyitókép: Rich Fury/Getty Images