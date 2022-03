Szerdán kezdődik a Bach Mindenkinek Fesztivál: a Kárpát-medence hatvan településén százötven ingyenes koncerten szól a zeneszerző géniusz muzsikája.

"A járvány miatt az elmúlt két évben nagyrészt online zajlottak a Bach Mindenkinek Fesztivál koncertjei, ezek 2021-ben így is 200 ezer emberhez jutottak el. Idén mi lehetünk az első nagyfesztivál, amely élő közönség előtt valósul meg" - mondta Kovács Zalán László tubaművész, fesztiváligazgató.

A fesztivál az év végéig zajlik, a fő időszak március 31-ig tart.

A március 16-i nyitókoncerten a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának hallgatói játszanak,

20-án a budai Várban szabadtéri koráléneklés lesz, itt Medveczky Ádám vezényli a Nemzeti Énekkart, kísér a Szolnoki Légierő Zenekar.

Március 21-én, Bach 337. születésnapján az ORFK Rendőrségi Igazgatási Központjában,

27-én a tatai Esterházy Kastélyban,

29-én a Gödöllői Királyi Kastélyban lesz koncert.

Fővárosi helyszín lesz a MOMKult, a Hagyományok Háza, a Millennium Háza, vidéken a pannonhalmi és a tihanyi apátság vagy a debreceni református templom.

"A programok egyharmada határon túli településeken lesz, köztük lesz Kassa, Komárom, Nagyvárad, Kézdivásárhely, de lesznek koncertek Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Ausztriában is. A megszervezett kárpátaljai programjainkat a háború miatt törölni kellett, de amint lehetőség lesz, ezeket pótolni fogjuk. A fesztivál helyszínein idén a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkatársai gyűjtenek jótékony célra, de a fesztivál honlapján is lehet adakozni. A gyermekek segítése az Ukrajnából a háború elől ideérkezett családok szempontjából most különösen fontos" - hangsúlyozta a fesztiváligazgató.

A fellépők között lesz mások mellett Medveczky Ádám, Hegedűs Endre, Pitti Katalin, Rohmann Ditta, a Magyar Állami Operaház énekkara és zenekar, a Nemzeti Énekkar, a Budapesti Fesztiválzenekar, az Óbudai Danubia Zenekar, a MÁV Szimfonikusok, a Savaria Szimfonikusok kamaraegyüttesei. Mint elhangzott, a fesztiválon barokk fúvós hangszerek és modern hangszerek egyaránt megszólalnak, Aszódon egy kétméteres Bach-bábot lehet felöltöztetni, Szolnokon irodalmi előadás lesz, Miskolcon zenész kosztümös színház.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd