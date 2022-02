Mi legyen az új érméken? Ötleteket vár az MNB

Nyilvános konzultációt indított szerdán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jövő évi emlékérme-kibocsátási program tematikáiról: az érdeklődők szavazhatnak az MNB honlapján, de további véleményüket és javaslataikat is elküldhetik.

Az MNB szerdai közleménye szerint 2023-ban is kiemelkedő eseményekre, évfordulókra, hazai és nemzetközi jelentőségű eredményekre, valamint személyiségekre kívánja felhívni a figyelmet emlékérme-kibocsátási programjával, amellyel hozzá szeretne járulni a méltó megemlékezéshez is. A jegybank célja, hogy az emlékérmék amellett, hogy törvényes fizetőeszközként értéket képviselnek, mindannyiunk számára szimbolikus értéket is hordozzanak, példaképeket állítsanak.

Az MNB ezért a 2023. évi emlékérme-kibocsátási programhoz kapcsolódóan nyilvános konzultációt hirdet, amelynek részeként várja a hozzászólásokat, valamint szavazatokat a konzultációra bocsátott tematikákban. Az érdeklődők a program tervezett tematikájával kapcsolatban levélben vagy elektronikus levélben legkésőbb március 9-ig tehetnek észrevételt vagy javaslatot.

A konzultációra bocsátott 17 tematika (9 fix és 8 közönségszavazásos) közül akár 13-14 téma is bekerülhet a 2023-as programba.

Szavazni itt lehet.

Fix tematikák:

I. András

Petőfi Sándor 200., '48-as forradalom 175. évforduló

Országos Mentőszolgálat 75. évforduló

Magyar Nemzeti Levéltár 300. évforduló

Erdős Pál (matematikus)

Raoul Bott (felfedező) 100.

a só

erdélyi kopó

Neumann János (feltaláló) 120.

Közönségszavazásra bocsátva:

Himnusz 200.

Budai Várnegyed

Csokonai Vitéz Mihály 250.

Hortobágyi Nemzeti Park

Karmelita kolostor

Madách Imre 200.

Európa-liga döntő 2023

Veszprém.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jegybank több intézmény és szervezet - a Miniszterelnökség, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kulturális Diplomáciáért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Örökség Intézete, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint a Magyar Pénzverő Zrt. - véleményét is kikérte az emlékérme-kibocsátási program tematikájának összeállításakor.

Bővebb információk a programról a www.mnb.hu weboldalon találhatók

Nyitókép: mnb