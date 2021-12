India azt képzelte, hogy megmenti a világot a koronavírustól

Soft power és Covid-diplomácia Ázsiában címmel tartott online kerekasztal-beszélgetést a Külügyi és Külgazdasági Intézet december derekán.

"India kulturális hatalma már az ókorra visszavezethető – mondta Szivák Júlia. – Napjainkban is azt vehetjük észre, hogy a hagyományos indiai kultúra az, amit az ország szeretne magával kapcsolatban közvetíteni. Itthon is láthatjuk, hogy van évente jóganap, kulturális rendezvényeken mutatják be az indiai klasszikus táncokat, zenét. Ezenkívül nem feledkezhetünk meg Bollywoodról sem, ami az indiai filmipart jelenti, és a világ minden szegletébe eljut."

India "soft powere" a környező országok esetében gazdasági téren érhető tetten – tette hozzá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa.

"Nagyon jelentős az indiai segélyezés a dél-ázsiai régióban, illetve vannak különböző oktatási-tudományos együttműködések is, amelyek révén sok térségbeli fiatal tud Indiában tanulni."

Indiai külpolitikai szlogenje az, hogy a világ egy család

– fogalmazott Szivák Júlia.

"Főleg Narenda Modi miniszterelnök idején kerül nagy hangsúly arra, hogy Indiáról pozitív kép alakuljon ki a világban, a külpolitikát is igyekezett úgymond újrabrandelni. Úgy akarják láttatni Indiát mint egy békés nagyhatalmat, amellyel érdemes számolni. Hangsúlyozzák, hogy India egy demokratikus ország, amely értékalapú külpolitikát folytat."

A koronavírus-járvány első hullámában India, mint a világ egyik oltóanyaggyára tűnt fel – mondta Szivák Júlia.

"Modi akkoriban azt a szerepet szánta magának és Indiának, hogy ők fogják megmenteni a világot a járványtól a különböző vakcinaexportokkal. Mindenhová ők szerettek volna szállítani", de a második hullám keresztülhúzta a számításaikat, ugyanis drámaian megnőtt a megbetegedések száma, és hónapokra fel kellett függeszteniük a vakcinaexportot.

