Lemondta minden koncertjét a magyar rocklegenda

Deák Bill Gyula a nyáron még örömmel adott koncerteket a hosszas önkéntes karantén után, ám most úgy döntött, ismét bezárkózik a feleségével. A döntésben nagy szerepe volt neje és saját betegségének. A koronavírus-járvány újbóli erősödése miatt most ismét nem kockáztat.

"Megint bezárkóztunk, nem bízunk a véletlenre semmit. Nagyon féltem a feleségem, akinek infarktusa volt és tüdőbetegsége is van, még véletlenül sem akarok hazahozni semmit. Noha mindketten megkaptuk a harmadik Covid-oltást, sőt, be vagyunk oltva tüdőgyulladás és influenza ellen is, még vásárolni sem megyünk ki" – mondta a Blikknek Deák Bill Gyula.

Megviselte Kóbor János esete is, az Omega énekesét jó ideje kórházban ápolják. Deák Bill lemondta minden koncertjét, és egyelőre nem is foglalkozik azzal, hogy mikor állhat ismét színpadra, és bár őt is megviseli a helyzet, hogy zenészként most nincs bevételi forrása, a tartalékai egyelőre kitartanak.

