Bergendy Péter a Oscar-nevezésről: végre egy közönségfilm

A rendező szerint meglepő, hogy a Nemzeti Filmintézetnek egy horrorfilmre esett a választása, ezzel együtt nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy az ő filmjüket találták érdemesnek arra, hogy képviselje Magyarországot a 94. Oscaron a nemzetközi film kategóriában. Bergendy Péter megjegyezte, itthonról általában művészfilmeket szoktak küldeni, bár az Oscar döntőbizottságát, a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiát nem a műfaj érdekli, hanem, hogy jó filmeket díjazhasson. „Örülünk neki, izgulunk, meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény” – fűzte hozzá.

A Post Mortem 27 nemzetközi filmfesztiválra jutott el, és 13 díjat tudhat ez idáig a magáénak – elsősorban Európában –, Bergendy Péter szerint emellett Magyarországnak is jót tesz, ha egy filmet nemcsak az arthálózatokban, hanem például a plázákban is vetítenek. Az Oscar-jelöléssel pedig jó lehetőség kínálkozik arra, hogy még többen megismerjék, dacára, hogy számos országban, Latin-Amerikától Észak-Amerikán át Ázsiáig eladták már. „Viszik, szeretik, ez tök jó, és végre egy magyar film, amely ugyan egy speciális közönséghez szól, de attól még egy közönségfilm” – emelte ki.

A rendező emlékeztetett, az Oscaron szeretik a politikai-társadalmi érzékenységű történeteket, ami a Post Mortemben is visszaköszön. Nem véletlen, hogy a történetet az első világháború utáni időkbe, Magyarország talán legtragikusabb korszakába helyezték, amit az akkor tomboló spanyolnátha-járvány aktuálissá is tehet. Kiemelt figyelmet fordítottak a horrorfilmek velejét adó pszichológiai tartalmakra és szimbólumokra, és olyan ősi, emberi archetípusokat jelenítettek meg, amitől az az Oscaron is érdekes lehet.

A rendező arra is kitért, hogy a Post Mortem esetében egy klasszikus kísértetfilmet szerettek volna megalkotni, betartva annak minden szabályát, és nem világrengető új dolgokat kitalálni, bár szerinte van benne egy-két kreatív és újszerű megoldás. Tehát nem az úgynevezett jump scare-ekre, ijesztgetésre építettek, még ha azok nélkül elképzelhetetlen egy horror – tette hozzá Bergendy Péter, aki szerint rá kell hangolódni a film stílusára.

