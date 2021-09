Több mint egy film készül a "Több mint testőrből"

Remake készül az 1992-es Több mint testőr című nagy sikerű romantikus thrillerből.

A Warner Bros. bejelentése szerint a feldolgozás forgatókönyvét Matthew Lopez írja, a díjnyertes The Inheritance című 2019-es Broadway-darab szerzője. A producerek között van Lawrence Kasdan, az eredeti film írója és producere.

Részleteket egyelőre nem közöltek se a megjelenés tervezett dátumáról, se a szereplőkről.

A Több mint testőrben főszerepet játszó Whitney Houston első színészi szerepe volt Rachel Marron híres énekes megformálása, akit egy ismeretlen zaklatója ellen véd a Kevin Costner játszotta egykori titkosügynök.

Bár számos kritika illette a romantikus thrillert, 1992-ben a második legsikeresebb mozifilm lett, Dolly Parton I Will Always Love You című dalának Houston-féle előadása pedig klasszikussá vált.

Whitney Houston 2012-ben halt meg, mindössze 48 évesen.

Nyitókép: Svitlana Hruts/Getty Images