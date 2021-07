Elhunyt Richard Donner

A Deadline jelentése szerint a rendező felesége, munkatársa, üzleti partnere, Lauren Schuler Donner közölte a halálhírt, azt viszont nem, hogy mi okozta a direktor halálát. Richard Donner producerként máig aktív volt, többek között azon dolgozott, hogy összejöjjön a Halálos fegyver 5. része - írta az IGN a Deadline.com híradása alapján.

Richard Donald Schwartzberg néven született a New York-i Bronxban 1930. április 24-én. Eredetileg nem rendezőnek, hanem színésznek készült, és szerepelt is egy tévésorozatban, amelyet Martin Ritt, klasszikus tévé- és filmrendező készített, ám éppen Ritt tanácsolta neki azt, hogy próbálkozzon a rendezéssel. Fel is vette Donnert asszisztensnek.

Tévés pályafutása során több mint 25 sorozatot dirigált, köztük a The Man from U.N.C.L.E.-t (1964), amelynek alapján 2015-ben Guy Ritchie készített mozifilmet Armie Hammer és Henry Cavill, a Supermant is eljátszó szupersztár főszereplésével.

Első nagyjátékfilmjét 1961-ben rendezhette meg: ennek címe X-15, és a NASA nagy űrprogramja szellemében készült, főszereplői pedig tesztpilóták, akik utat törnek az űrrepülésnek. Az áttörést számára nem a Superman, hanem a 2 évvel korábban bemutatott okkult horror, az Ómen (1976) hozta meg, amely szintén hatalmas sikert aratott a mozipénztáraknál.

nagyobb sikert hozott Donner számára az 1978-as Superman, amelyet a Warner Bros. karolt fel. A Christopher Reeve, Gene Hackman és Margot Kidder főszereplésével készült képregényfilm áttörés volt a szuperhősfilmek történetében, hiszen nagyköltségvetésből készült (55M$), sztárokat vonultatott fel, még ha magát Reeve-et ez tette is sztárrá, és nem utolsósorban elképesztő sikert hozott, 300M$ összbevételt termelt.

Néhány kevésbé jól sikerült film után a Halálos fegyver 1987-ben újra meghozta Richard Donner számára a bombasikert. A Shane Black (Predator) által írt, Mel Gibson és Danny Glover főszereplésével készült akció-vígjáték a nyolcvanas évek haverzsarufilmjeinek (Beverly Hills-i zsaru, 48 óra) egyik legjobb darabja lett. 1989-ben mutatták be a Halálos fegyver folytatását, majd 1992-ben a harmadik, 1997-ben pedig a negyedik rész is megjelent.

Az ő nevéhez fűzödik a Bérgyilkosok Sylvester Stallone-nal, Antonio Banderasszal és Julianne Moore-ral a főszerepekben, a Sólyomasszony (1985) és a Szellemes karácsony (1988) a fantasy emlékezetes alkotásai, és a Kincsvadászok is (1985), a családi kalandfilm klasszikusa.

Donner a feleségével közösen produkciós céget alapított, a The Donner's Company a szintén nagysikerű X-Men-filmek producere lett.

(A nyitóképen, balról jobbra: Danny Glover, Richard Donner, Mel Gibson és Rene Russo a 2017-es Oscar-gála előtt, ahol Richard Donner rendezői pályafutását is elismerték.)

Nyitókép: Joshua Blanchard/Getty Images