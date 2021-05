Nyitás a szabadtéri színpadokon – kőszínházi bemutatókkal

Június 2-án a Nagyvárosi fények című előadással indítja műsorát a Városmajori Szabadtéri Színpad, Szente Vajk rendezése, a Játékszín előadása Chaplin 1931-es némafilmjét adaptálja színpadra. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad pedig másnap, június 3-án, a nemzeti összetartozás napjának előestéjén nyit Zsurávszky Zoltán Magyar hősök, csaták és szerelmek című koreográfiájával. Az előadásban közreműködik Keresztes Ildikó, Varga Miklós és Vadkerti Imre.

Mindkét szabadtéri színpad igazgatója hangsúlyozta, hogy kötelességüknek érzik a koronavírus miatti csonka évad után a kőszínházi produkciók bemutatását. Bán Teodóra kiemelte, nemcsak a Margitszigeti Szabadtéri Színpad részéről a szándék, hanem néhány budapesti és vidéki kőszínháznak a velük szemben támasztott elvtársai is nagyon komolyak. Köztük akad, amely már a korábbi években is a partnerük volt, így a Veszprémi Petőfi Színház vagy a Budapesti Operettszínház, újoncként pedig a Vígszínház említhető. De elsőként lesz látható a Puskás-musical is – tette hozzá az igazgató.

Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatója emlékeztetett: nagyon sok kőszínház lassan második éve nem tud működni, úgyhogy arra törekedtek, hogy minél több előadást befogadjanak. Így például az Orlai Produkció négy, a Játékszín három előadással érkezik a Városmajorba, de fellép majd a Radnóti Miklós Színház és a Rózsavölgyi Szalon, a vidéki kőszínházak közül pedig a miskolci, a nyíregyházi, a székesfehérvári, a budaörsi társulat, míg a határon túlról Nagyváradról és Szabadkáról is várnak procukciókat.

A Margitszigeten az eredetileg májusra meghirdetett koncerteket járványbiztonsági okokból nyáron és ősszel rendezik meg. Így a Lotfi Begi és a Heureka Pop Orchestra koncertje, amelyen olyan hazai sztárfellépők is hallhatók lesznek, mint Rúzsa Magdolna, Radics Gigi vagy épp Császár Előd, szeptember 15-re, míg a Žagar-koncert szeptember 17-re került. A Budapest Klezmer Band július 1-én, Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra szeptember 4-én, Demjén Ferenc június 29-én, Szikora Róbert és az R-GO pedig szeptember 12-én fog koncertezni – sorolta Bán Teodóra.

A Városmajorba a felnőtteknek szóló zenei események mellett a gyermekközönséget is várják klasszikus koncertekkel. Szombat esténként nagykoncertekkel készülnek – mondta Benkő Nóra, a teljesség igénye nélkül említve az Európa Kiadót, Malek Andreát, Palya Beát vagy Bereczki Zoltánt. Emellett öt klasszikus gyerekelőadásra is sor kerül: Halász Judit, az Alma Együttes, a Kaláka, Bíró Eszter és az Eszterlánc Zenekar közreműködésével.

Bán Teodóra arról is beszélt, hogy a Margitszigetre két világhírű balett-társulat is érkezik. Júniusban fogadják Hervé Koubi koreográfus Odüsszeia-bemutatóját, valamint augusztusban Szergej Polunyin Raszputyin balettjét, amit szintén nagy várakozás előz meg.

A Városmajori Szabadtéri Színpadon rendezik meg június 9. és 13. között a Margó Irodalmi Fesztivált. De a megújult nézőtér helyet ad majd kedd esténként a kertmozinak is, ahol a Budapest Film közreműködésével analóg és digitális technikával is vetítenek filmklasszikusokat, kultfilmeket és magyar alkotásokat.

