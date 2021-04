A HUBBY - Magyar Gyerekkönyv Fórum április 2-a és 4-e között online minifesztivált szervez a Facebookon, ahol olyan gyerekkönyvkiadók mutatkoznak be legújabb kiadványaikkal, mint a Csimota, a Kolibri, a Scolar, a Pagony, a Móra vagy a Manó- és Menő Könyvek. Bár sok online beszélgetés a szülőknek szól, hiszen olyan kérdéseket vitatnak meg, miért fontosak a mesék a gyerekek életében, vagy hogy féltsük-e a gyerekeinket a krimitől, de a szerzőkkel készült diszkurzusok már az ifjú olvasókat is érdekelhetik. Pénteken 18 órától pedig a Papírszínház előadásai várják a kicsiket.

A Müpa Home ifjúsági koncertekkel várja a gyerekeket szombaton és vasárnap 14 órától a képernyők elé. Az első nap Trillák és sárkányfülek címmel a Stockholmi Királyi Filharmonikus Zenekar ismerteti meg a fiatalokat a szimfonikus zenekar hangszereivel. A második nap pedig egy portugál produkciót vetítenek, ahol Saint-Saëns Az állatok farsangja című műve hangzik majd fel.

A bábszínházak is több online vetítést tartanak

A 6–10 éves korosztálynak ajánlja a Kolibri Színház Novák János rendezését a Mágikus állatok iskoláját. Ezek az állatok megkönnyítik a gondokkal küszködő gyerekek életét az iskolában, vidám helyzeteket teremtenek. Az előadás pénteken 18 órától online elérhető.

A Budapest Bábszínház az óvodásokat várja pénteken 10 óra 30 perctől Beatrix Potter klasszikusával, a Nyúl Péterrel. Vasárnap pedig szintén ugyanebben az időpontban már a kisiskolásoknak is ajánlható bábjátékot, a 80 nap alatt a Föld körül című előadást játsszák, ahol a bábok segítségével gőzhajóval utaznak Hongkongba, elefántháton barangolnak az indiai őserdőben, lóháton pipázgatnak sziú indiánokkal, és végül léghajóval visszarepülnek Londonba.

Cirkusz

A Fővárosi Nagycirkusz online műsorán a tavaszi szünetben is a Dinasztiák című produkció látható, amely a világhírű magyar artistaművészet előtt tiszteleg. Eötvös Christofer például egy illuzionista számot mutat be, valamint Richter Kevin és csoportja új deszkaszámát is láthatják, a Richter és Ádám cirkuszi dinasztiák tagjai pedig közösen adnak elő egy lovasakrobata számot, de lesznek bohócok, zsonglőrök, papagáj és kutya idomár bemutatók is.

Zoomos múzeumozás

Szünetelő címmel a tavaszi szünetben online múzeumi programra várja a legfiatalabb látogatókat a Magyar Nemzeti Galéria. A félórás virtuális barangolásokon a gyerekek műalkotásokkal ismerkedhetnek meg. Április 6-án, délelőtt 11 órakor kezdődik a foglalkozás, aminek témája: Színek, színek, színek – a 4 és 8 év közötti gyermekeket várják. Április 7-én pedig Léghajóval a távolba címmel Szinyei Merse Pál híres festményétől kiindulva, a 6–12 éves korosztály az figyelheti meg, hogy, hogyan ábrázolják a művészek a különféle tájakat, megtudhatják, milyen látnivalók ihlették meg Csontváryt, és mi vonzotta távoli vidékekre a nagy francia festőt, Gauguint. A két program Zoom platformon zajlik, ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A kiskamaszoknak remek ifjúsági filmeket kínálnak a streaming-szolgáltatók

A Budapest Távmoziban pénteken 19 órától Robert De Niroval és Uma Thurmannel a Nagyapa hadművelet című film látható. A de Niro alakította nagypapa családja unszolására beköltözik a lányáékhoz, ezzel akaratlanul is kitúrva középső unokáját, Petert a szobájából. A padlásra száműzött fiú azonban úgy dönt visszaszerzi azt, ami az övé.

Az első szerelemről, kamaszkori nyarak feledhetetlen történetéről is sugároznak két remek filmet.

A Tess és én című német-holland családi film két csodabogár kamasz barátságáról és a veszteségek feldolgozásáról szól, egy dűnékkel és sok bicikliúttal tarkított holland szigeten. Az alkotás a Cinegon érhető el.

Szintén szigeten játszódik, New England partjainál, 1965 nyarán a Holdfény királyság, ami két 12 éves gyerek történetét meséli el, akik szerelmesek lesznek, titkos egyezséget kötnek és együtt a vadonba szöknek. A Budapest Távmozi húsvéthétfőn este 20 órától vetíti a Wes Anderson filmjét, a rendezőre jellemző különleges, színes látványvilággal és olyan sztárokkal, mint Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Harvey Keitel, és Frances McDormand.

Nyitókép: Unplash