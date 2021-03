Etikai kódex vigyáz mostantól a Vígszínház tagjaira

Az Etikai Kódex és Eljárási Rend elkészítésekor nagyon komplikált élethelyzeteket kellett a jog nyelvére lefordítani, miközben nem egy bírósági eljárás professzionista ügyvédei vagyunk, hanem csupán a színházat ismerő emberek – mondta Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója. Példaként említette, hogy kategorizálni kellett az egyébként a színház fűtöttségére jellemző, de normális esetben kizárólag a jelenetért és előadásért megszülető helyzeteket, gátat szabva a túlburjánzásoknak.

Az etikai kódex szerint ha valaki úgy érzi, hogy valamilyen verbális vagy tettleges zaklatás érte, akár anonim mód is lehetősége lesz eljárás kezdeményezni. Az ügyet egy jogász, egy pszichológus és egy, a közeget jól ismerő színházi ember bevonásával vizsgálják ki. A teátrum igazgatója megjegyezte, az etikai kódex már önmagában is visszatartó erő lehet, de a súlyos ügyeknek a munkáltatói következményei is lesznek

A Biztonságos Terek Alapítvány és a Vígszínház saját tapasztalatait alapul vevő, számtalan ügyvéd segítségével, hosszú hónapok alatt összeállított kódex tehát azt segíti, hogy az érintettnek ne kelljen évekig szoruló gyomorral ülnie, hogy el merje-e indítani az eljárás. Másfelől, ha „az inga kileng a túloldalra”, a felesleges támadásnak kitett kollégát is védi – tette hozzá az igazgató.

Rudolf Péter a Vígszínház korábbi igazgatójával, Eszenyi Enikővel szembeni eljárásra utalva kiemelte, a most elkészült kódex eljárási rendje az intézmény igazgatójára nem vonatkozhat, ugyanis munkáltatói jogokat saját maga fölött nem gyakorolhat. Emiatt jelezte is a fenntartóknak, hogy ennek mintájára, akár továbbgondolva, jöjjön létre az egész szakmában a vezető beosztásúakkal kapcsolatban egy hasonló eljárási rend. Jelenleg a felügyelőbizottsághoz futhatnak be ilyen jelentések, ahol nem feltétlen jogászok, pszichológusok és színházi emberek ülnek.

Eszenyi Enikő konkrét ügyével kapcsolatban hozzátette: a felügyelőbizottság jelentése elkészült, ennek részleteivel, illetve következtetéseivel viszont az eljárás kezdeményező önkormányzat tud szolgálni. Arról viszont nincs tudomása, hogy lesz-e folytatása az ügynek.

Nyitókép: Sóki Tamás