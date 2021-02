Különleges hangversenyt kínál a Müpa home csütörtök estére (19.30), a Nemzeti Filharmonikus Zenekar online hangversenye egy külföldön nemzetközi sikereket arató fiatal magyar karmesterrel egy kiváló ifjú orosz csellóvirtuózzal és csupa orosz művekkel jelentkezik.

A megszólaló művek – bár Csajkovszkij két alkotása 1877-ben, illetve 1880-ban, Prokofjevé 1917-ben keletkezett – mind a klasszikus stílus igézetében születtek, azt a könnyedséget és áttetsző hangzást teremtik meg újra, amely Mozart és Haydn korát jellemezte.

A pályája elején járó Hontvári Gábor nemrég a világ egyik legrangosabb megmérettetésén, a frankfurti Solti György Nemzetközi Karmesterversenyen kapott megosztott második díjat. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a weimari Franz Liszt Hochschule für Musik neveltje, a würzburgi Mainfranken Theater első karmestere és helyettes zeneigazgatója. A koncert szólistája Alexander Ramm, aki az alábbi videóüzenetben ajánlja a hangversenyt:

A kiváló csellóművész Vlagyivosztokban született 1988-ban. A Moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban tanult, 2015-ben ezüstérmet nyert a moszkvai Nemzetközi Csajkovszkij Versenyen. Olyan karmesterekkel lép fel, mint Vladimir Jurowski és Valerij Gergijev, olyan partnerekkel muzsikál, mint Julian Rachlin és Gyenyisz Macujev. Csajkovszkij Változatok egy rokokó témára című műve a zeneszerző saját klasszicizáló dallamához fűz nyolc elbájolóan könnyed és elegáns variációt. Prokofjev Klasszikus szimfóniája a múlt század eleji neoklasszikus stílus korai remeke, hasonló könnyedség jellemzi, mint a Mozart-rajongó Csajkovszkij éppen négy évtizeddel korábbi Vonósszerenádját. Világos formálásával, kiegyensúlyozottságával és lekerekített dallamaival ez a mű is adósa a klasszikának. Emellett szlávos zamatokra is felfigyelhetünk benne, no meg egy valcerre, amely már a romantika kedvelt műfaja.

A hangverseny megtekinthető a Müpa Budapest honlapján és YouTube-csatornáján.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán