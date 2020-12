Baán László: az OMRRK révén rögtön az európai élvonalba kerültünk

Az új komplexumban három nagy nemzeti közgyűjtemény, a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum több mint 300 ezer műtárgya kerül elhelyezésre. Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) a legjobbak és a legnagyobbak között van Európában kapacitását és felszereltségét tekintve; nem egyszerűen százéves hiányokat pótoltunk, hanem rögtön Európa élvonalába ugrottunk. Csak a londoni British Múzeumnak és a szentpétervári Ermitázsnak van ugyanis hasonló nagyságú és kvalitású háttérintézménye a múzeumi tárgyak raktározására és restaurálására, és a párizsi Louvre is csak most épít hasonlót - emelte ki az InfoRádióban Baán László, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója.

Mindhárom gyűjteményből vannak már átköltöztetett műtárgyak, de a teljes folyamat két évig vagy akár még tovább is eltarthat - emelte ki. Nem is a sietség a fontos, hanem hogy nagyon biztonságosan történjen a költöztetés, hiszen számos nagyon érzékeny vagy épp rossz állapotban lévő műtárgyat érint.

Azon túl, hogy a világszínvonalú restaurátori műhelyek lehetővé teszik a még magasabb szintű munkát, van egy olyan további előnye is a költözésnek, hogy ennek során minden műtárgyról készül egy állapotfelmérés is, ami később a kutatás és a restaurálások szempontjából is nagy segítség lesz – tette hozzá Baán László.

Két épület maradt meg

Az OMRRK a Városliget melletti Szabolcs utcában, az egykori kórházi pavilonok helyén áll, de nem tűnt el a korábbi létesítmény minden eleme: az izraelita imaház műemlékvédelmi szempontok figyelembe vételével rekonstruált létesítményében kapott helyet egy több mint ezer négyzetméteres látogatóközpont és egy konferenciaterem.

Az egykori Bródy Adél kórház korszerűen felújított és célnak megfelelően átalakított, századfordulós téglahomlokzatú épületében pedig több mint 3000 négyzetméteren kapott otthont a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria több mint egymillió dokumentumát őrző Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet is.

Már zajlik a munka

Az új, a legkorszerűbb technikai feltételeket biztosító műhelyekben már dolgoznak a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria restaurátorai.

Jelenleg Munkácsy Mihály, Czóbel Béla, és Szinyei Merse Pál, valamint Markó Károly, Vaszary János festményeinek restaurálása zajlik a közel 300 négyzetméter alapterületű, nemzetközi színvonalú festőrestaurátor műteremben. A legkorszerűbb technológiák segítségével az OMRRK további 7 műtermében és 4 diagnosztikai, valamint konzerválási feladatok ellátására kialakított helyiségében zajlik a restaurátorok munkája.

Először saját épületekben a Néprajzi Múzeum

Az új épületben működik a Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központja is. A nemzeti etnográfiai gyűjtemény 28 műtárgyraktárban kerül rendkívül biztonságos és műtárgybarát környezetbe.

A Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központja a raktárak mellett világszínvonalú restaurátor műhelyekkel és preventív műtárgyvédelmi eszközparkkal felszerelve működik. A gyűjteményben lévő különböző anyagok eltérő tulajdonságai különálló, specializált – például fém, fa, papír, textil - restaurátor műhelyek kialakítását indokolták.

Az épület számokban

Az OMRRK több mint 30 ezer négyzetméteres, de gazdaságosan fűthető és hűthető a talajszondás hőszivattyúk segítségével.

A korszerű raktártechnológia 37 000 polcfolyóméternyi (azaz 37 kilométernyi) rakodófelületet és 25 000 négyzetméter képrács-felületet biztosít az ide költöző műtárgyak számára.

Műtárgykapacitás: több mint 300 ezer darab.

Bókay kert néven egy új, 13 ezer négyzetméteres parkkal járul hozzá a környéken lakók életminőségének és a dolgozók munkakörnyezetének javításához.

Nyitókép: Forrás: Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ