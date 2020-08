Megvannak Magyarország idei tortái – képek

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete idén tizennegyedik alkalommal hirdette meg a „Magyarország tortája” versenyt. A szakmai zsűri három fordulós értékelés után hirdeti ki a győztest.

Az első körben a nevezett tortákból választott ki a zsűri anonim módon hat tortát, majd a második körben újrakóstolták a döntős tortákat, és javaslatokat tettek azok tökéletesítésére. A döntőben a versenyzőknek a zsűri jelenlétében, élőben kellett elkészíteniük a tortákat, melyeket szakmai szempontok alapján pontoztak. Füredi Krisztián, a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda cukrászmestere az idei Magyarország tortájával az Országház erkélyén. MTI/Koszticsák Szilárd

Füredi Krisztián, a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda cukrászmesterének alkotása nyerte idén a versenyt. A fiatal cukrász az elmúlt évek versenyeinek rendszeres résztvevője volt, idén pedig

egy latin elnevezésű tortával, a Curiositasszal meg is nyerte a versenyt.

„A Curiositas latinul kíváncsiságot és különlegességet jelent – ismertette Füredi Krisztián az InfoRádiónak, megjegyezve, hogy azért is maradtak ennél a névnél, mert szerinte egy különleges tortáról van szó, ami kíváncsivá teszi az embereket. „Kíváncsian várjuk, hogy hogyan fognak rá reagálni” – tette hozzá. Füredi Krisztián, a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda cukrászmestere Curiositas tortája. MTI/Koszticsák Szilárd

A Füredi Krisztián a gyakorlati éveit a Gundel étteremben töltötte, a Curiositas torta fő összetevőit a Gundel torta ihlette, közéjük csempészte be egyik kedvenc alapanyagát, a birsalmát. A birsalma – ahogy fogalmaz – méltatlanul mellőzött gyümölcs, pedig a magyar gasztronómiai kultúrában évszázadok óta jelen van. A birsalma az egyetlen olyan magyar gyümölcs, ami nyers állapotban szinte élvezhetetlen.

Fantázia, kell ahhoz, hogy ennek a gyümölcsnek a rejtett ízei előkerüljenek.

A tortó alsó része egy mandulás tészta, aminek az a különlegessége, hogy a mandulalisztet a cukrászmester a sütőben megpörkölte, így kicsit márkásabban érezni a mandulaízt. Erre került egy ropogós réteg, amely tejcsokoládéval és mogyoróolajjal van „megbolondítva” – magyarázta Füredi Krisztián. Ezt követi a mandula mousse, ami egy pici narancshéjjal kiegészülve nagyon kellemes mandulást ízt ad a tortának. Majd a torta fő része, a birsalmazselé következik, ami három összetevőből, birsalmapüréből, birsalmakompótból és birsalmapálinkából áll, és ez teszi különlegessé az édességet – tette hozzá a cukrászmester.

A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány minden évben a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületével együtt hirdeti meg. Idén a pilisszentiváni JÓkenyér cukrászat csapata győzött,

Dienes Andrea cukrászmester vezetésével a Szentivánéji álom nevű tortával, amely fő összetevője a megy.

„Magyar alapanyagokat igyekeztünk válogatni hozzá. A fő alapíze a meggy, amely több textúrában is megjelenik a tortában – magyarázta a cukrászmester. – További része egy céklás-almás felvert, amire egy zabpelyhes-fehércsokoládés püré kerül, valmint egy zseléréteg is tarkítja a tortába. Mindezt egy meggyes-fahéjas krém zárja, végül pedig egy liofilizált meggyes-csokoládés ganache-zsal lett áthúzva a torta – magyarázta. A pilisszentiváni JÓkenyér Cukrászat Szentivánéji Álom tortája, Magyarország cukormentes tortája. MTI/Koszticsák Szilárd

A torta csökkentett energia tartalmú, cukorbetegek, akár gluténérzékenyek is fogyaszthatják és könnyű elkészíteni – tette hozzá Dienes Andrea. „A torta szénhidrát tartalma szeletenként 13,3 g, a kalóriatartalma pedig 252,5 kcal, tehát a cukorbetegek bátran fogyaszthatják” – fogalmazott, arra is kitérve, hogy miután mandula és zablisztből, továbbá zabpehelyből készül, megfeleő zabliszt használatával a gluténérzékenyek számára is bátran fogyaszható.

Augusztus 19-től lehet megkóstolni a tortákat, országszerte több száz cukrászdában. Az árusító cukrászdák listáját augusztus 14-től megtalálják a www.cukraszat.net oldalon. A torták minőségének védelme érdekében az idei évben is csak az év végétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az ipartestület tagjai készíthetik.

