Fekete Péter: a kultúra a prioritások első felében van, ezért hálásnak kell lenni

Fekete Péter szerint mindenképp köszönet illeti a hazai kulturális élet dolgozóit, hiszen ők is jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország a vírus első hullámából győztesen tudott kikerülni. Ha a lelki és mentálhigiénés egyensúlyunk megtartásában nem tudtak volna az üzeneteik, dalaik és online közvetítéseik segítségül lenni, akkor hazánkban is káosz lett volna, mint a déli országokban – fogalmazott az államtitkár, aki szerint az egészségügyi és rendvédelmi dolgozókon túl a kulturális élet szereplői is rengeteget tettek azért, hogy „győztünk”.

A szakember emlékeztetett, ugyanakkor a kulturális életet nagyban megviselte a leállás, hiszen hosszú heteken, hónapokon át nem voltak nyitva az intézmények, elmaradtak a jegybevételek, és rendkívül sok olyan művész volt, akinek nem volt lehetősége fellépni. A kormány az ő segítségükre sietett a Köszönjük, Magyarország! nevű programmal, amely keretében

1 milliárd forintot sikerült kiosztani.

Az államtitkár hozzátette, mindez nem segély formájában valósult meg, hanem arra kérték a művészeket, hogy a járvány elmúltával, egy-egy fellépés alkalmával szolgáltassanak vissza ebből a támogatásból.

Fekete Péter arra is kitért, mint államtitkár, továbbra is nagy óvatosságra inti az intézményvezetőket, hiszen „a második hulláma itt van a nyakunkon”, és amennyiben lazulni fog a korábbi fegyelmezettség, akkor a vírus újbóli megerősödése esetleg rosszabbul érintheti az országot, mint az első alkalommal. Ezért kérte a könyvtárosokat, a múzeumvezetőket, a színházigazgatókat, hogy

fokozott elővigyázatossággal, a higiéniás intézkedések betartásával indítsák újra az életet.

Az államtitkár úgy látja, az első hullám feletti győzelem annak köszönhető, hogy a legjobb szakemberek foglalnak helyet az operatív törzsben, és az utasításaikat mindenkor, a lehető legnagyobb mértékben megfogadta az ország lakosság, ezért nincs miért kételkedni abban, hogy a második hullám alkalmával ne így lenne. Ahhoz pedig, hogy a szakemberek jó időben, megfelelő utasításokat adhassanak, a Kultúráért Felelős Államtitkárság is tanácsokkal szolgálhat, azonban

a központi intézkedések az elsők, amit az intézményvezetőknek mindig, mindenkor be kell tartaniuk

– hívta fel a figyelmet.

Magyarország Európában az elsők között volt, amely odafigyelt, hogy a kulturális ágazatban dolgozók valamiféle kompenzációt kapjanak, amiért Fekete Péter szerint hálásnak kell lenniük. Hiszen volt, ahol fizetésmegvonásra, fizetéscsökkentésre szorult az ország, miután a forrásokat át kellett csoportosítani az egészségügy felé és egyéb intézkedésekre. Az államtitkár szerint tudomásul kell venniük, hogy

vannak prioritások, és ameddig a kormány a kultúrát ezek első felében tartja, addig csak hálásak lehetnek.

Megjegyezte, a miután a kormány meghozta azokat a döntéseket, mint például, hogy nem kell a katát, a járulékokat, illetve a törlesztéseket fizetni, előfordult, hogy egy-egy színházi dolgozó több pénzt vitt haza, mint a járvány előtt. Ezért abban kell bízni, hogy ugyanígy, egy esetleges következő hullám alkalmával – az ország teljesítőképessége függvényében – oda fog figyelni a kormány a kultúrára.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás