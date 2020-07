Káel Csaba: minél előbb be kell kapcsolódnunk a nemzetközi filmgyártásba

Káel Csaba emlékeztetett, létezik egy biztonsági kódex, amely folyamatosan aktualizálva van a hatósági elvárásokhoz, úgyhogy ennek betartásával szerinte nem jelentene kockázatot, ha ismét megindulnának az amerikai filmesek nagyobb számban Budapestre dolgozni.

Annak ellenére sem, hogy a tengerentúlon a járványhelyzet pillanatnyilag meglehetősen rossz adatokat mutat, ráadásul az Operatív Törzs a napokban döntött arról, hogy Magyarország nem nyitja meg a határait a nem uniós állampolgárok előtt, egedül Szerbia a kivétel e tekintetben.

Természetesen első, hogy egészséges legyen mindenki, hogy ne terjedjen tovább a vírus,

viszont az is nagyon lényeges, hogy Magyarország minél hamarabb be tudjon kapcsolódni a nemzetközi filmgyártsába, hiszen mindenki „mozgolódik a környékünkön” – emelte ki a filmügyi kormánybiztos, példaként említve: a csehek is bejelentették, hogy várnak külföldi produkciókat.

Az elővigyázatossági intézkedések kapcsán megjegyezte, alapelem, hogy mindenki csak érvényes és friss Covid-19-teszttel tud belépni az országba, bárhonnan is érkezzen, a biztonsági kódex pedig részletesen rögzíti, hogy a forgatások során milyen szabályokat kell betartani. Tulajdonképpen egy szabályzórendszerről van szó, és a produkció felelőssége, hogy ezt be is tartsa – emelte ki a szakember.

Nyitókép: MTI/Vajda János