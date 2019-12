Káel Csaba: mi a közép-európai térségben vagyunk piacképesek

Összetett feladat filmügyi kormánybiztosnak lenni Káel Csaba szerint, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt idén szeptember 24-én. A Művészetek Palotája vezetőjeként is működő szakember szerint folytatni kell azt a munkát, amit Andy Vajna "egy nagyon szép ívben elkezdett".

"A filozófiám a MüPából ered, a minőség kultúráját szeretnénk minél szélesebb körben elterjeszteni. Nagyon fontosnak tartom a közép-európai térséget, igazság szerint ebben a térségben vagyunk piacképesek" - vázolta Káel Csaba.

Úgy látja, a sorozatok világszerte hódítanak, a filmek közben rólunk szólnak, a mi életünkről Magyarországon, Közép-Európában és Európában.

"Természetesen mindenféle együttműködés elképzelhető mással is, de ezt tartom egy fő csapásiránynak" - vélekedett a térség "150 milliós piacáról" a filmügyi kormánybiztos.

Szerinte nehéz is versenyre kelni a tengerentúllal, az ottani forgalmazási rendszer jól felépített, világszinten üzemeltetett.

"A kapcsolódási pontokat meg kell keresni, de én azt gondolom,

tartalmilag magunkból kell kiindulni.

Rendkívül sok történelmi vonatkozás van, ami összekapcsol minket. Ezeket is bátrabban érdemes elővenni, hiszen ha megnézzük, a sorozatok nagy része is történelmi indíttatású. Ráadásul érdekes történelmi személyiségeink és gazdag irodalmunk is van, ami forrásul szolgálhat" - mutatott rá Káel Csaba, aki szerint meg kell hagyni a fesztiválfókuszt, de témákat is kell adni.

A MüPa vezetőjeként elmondta, a magyar kulturális innováció nagy sikertörténetének tartja a 15 éves születésnapjához közeledő intézményt.

"Kezdődött ugye a felépítésével: bátran belevágott az első Orbán-kormány egy előadó-művészeti központ létrehozásába, ez a műfaj Amerikából jött ide.

Az ősmodell a Lincoln Center New Yorkban" - idézte fel, hozzátéve, a MüPa ma a 7. legismertebb márka Magyarországon.

Külön kiemelte, hogy az intézményben ezen idő alatt egy világsznívonalú menedzsergárda alakult ki.

"Meg kell nézni a vendégkönyveket, a világ legnagyobb művészei hálálkodnak benne" - mondta Káel Csaba, aki arról is beszámolt, hogy élményközpont jöhet létre a MüPa mellett, ami tovább gyarapítja a lehetőségeket.

A teljes beszélgetést alább megtekintheti, meghallgathatja.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd