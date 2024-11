Elő is készítették a román és bolgár schengeni csatlakozásáról szóló határozatot

A magyar tanácsi elnökség az X-en közzétett üzenetében azt írta: "a múlt heti sikeres budapesti miniszteri találkozó után", ahol Magyarország, Bulgária, Románia és Ausztria határvédelmi csomagról állapodott meg, a szerdán meghozott döntés kulcsfontosságú lépést jelent az európai integráció és a schengeni övezet bővítése felé".

Ódor Bálint, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének vezetője videoüzenetében azt mondta, a döntés mérföldkő, amely különleges jelentőséggel bír Magyarország számára.

‼️ After last week’s successful ministerial meeting in Budapest , where ??????&?? agreed on a border protection package, today marks a key step towards European integration and the #SchengenArea. Coreper has finalised the preparation of the Council Decision to lift internal land… pic.twitter.com/aPBBnHim8J