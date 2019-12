Az idei Budapest gasztrokalauz több lett mint egy sima válogatás

A Magyar Konyha negyedik éve járja körbe és térképezi föl Budapest éttermeit, gasztronómiai és mindenféle ezzel kapcsolatos helyszíneit. Az idei évben úgy esett, hogy

a legjobbakat gyűjtik csokorba, a tavalyi 300 helyhez képest pedig csak 250-et szerepeltetnek,

mára ráadásul annyira szélessé vált a kínálat, hogy lehetőségük nyílt válogatni is – ismertette a kiadvány szerkesztője, Sümegi Noémi, hozzátéve: az viszont mindig is a törekvésük volt, hogy ne csak az éttermeket, hanem a szélesebb kínálatot kutassák föl.

Az ínyenc boltok eddig is szerepeltek a gasztrokalauzban, idén azonban olyan helyek is bekerültek a gasztro és más alrovatba, amelyek a gasztronómián túl is kínálnak valami mást a látogatóknak, például előadásokat, egyéb programokat, egy olyan közösségi élményt, ami valamilyen módon mégis az evéshez kapcsolódik. Így, ha valaki ezt a kötetet magához veszi,

egész kis komplex programot tud magának összeállítani a reggelitől az uzsonnán át a vacsoráig Budapest utcáit járva

– hívta föl a figyelmet Sümegi Noémi.

A TOP10 Budapest gasztrokalauz 25 kategóriát tartalmaz, amin belül top tíz helyek szerepelnek. A 250 helyből több mint 80 új, tehát a

harmaduk még nem szerepelt a Magyar Konyha korábbi mellékleteiben,

ami azt is mutatja, hogy Budapest gasztronómiai kínálata mennyire sokat változik, fejlődik, szélesedik, egyre több a hely és egyre magasabb szintű a kínálat – tette hozzá a kalauz szerkesztője.

