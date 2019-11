Elárverezik Andy Vajna vagyontárgyait - itt a tételes lista

A galéria honlapjáról derül ki, hogy a karácsonyi aukciók részeként árverezik el, Andy Vajna magyarországi gyűjteményét december 7-én, szombaton, 14 órától. A gyűjtemény magába foglal filmes relikviákat, festményeket és személyes tárgyakat, amelyeket november 23. és december 1-je között meg is lehet tekinteni az aukciósházban.

Az online is elérhető gyűjteményből kiderül, hogy szinte minden magyarországi vagyontárgya kalapács alá kerül. A többek között sógornője, Palácsik Lilla által is készített képeken be lehet tekinteni Vajna egykori budapesti otthonába, és az ott látható bútorok többségére most licitálni lehet. megvehető a filmproducer íróasztala vagy éppen az íróasztallá átalakított rulettasztala (igény esetén egy pókerkészlettel), egy teljes art deco bútorszett – a többsége 100 ezer forint alatti kikiáltási áron.

Vihető a teljes étkészlet (ezüstözött fém evőeszközök 38 ezerért, herendi süteményes 50 ezerért), a thaiföldi szivartartó doboz viszont csaknem tízszer ennyiről indul. Licitálni tárcsával lehet, mint a filmeken, de nagyobb összegek esetén akár telefonon vagy online is.

Kalapács alá kerülnek Vajna bélyeggyűjteményei, kottái, grafikái (például Alan Parkertől, vagy Fábri Zoltántól), licitálni lehet Kovács Margit több kerámiájára (van, amelyik 850 ezer forintról indul), és szerepel a listában Munkácsy Mihály több festménye is. A Krisztus Pilátus előtt című kép 28 millió forintos kikiáltási áron szerepel, amellett eltörpül, hogy Andy Vajna 2007-es évjáratú, Bently Continental GTC kabriójáért, amely 47 ezer mérföldet futott, legalább 10 millió forintot kell ajánlani.

A filmek rajongói rengeteg Vajna-fényképre tehetnek ajánlatot, a többségén világhírű színészekkel, rendezőkkel látható, de vannak legendás filmplakátok, díszkötésű forgatókönyvek, sőt a néhai filmügyi kormánybiztos VHS- és DVD-gyűjteménye is megvásárolható.

