Bármely fesztivált eheti a sárga irigység a budapesti fellépők miatt

Negyven évvel ezelőtt a turisztikai szakma hívta életre, de az évtizedek alatt Európa egyik legjelentősebb összművészeti fesztiváljává nőtte ki magát a Budapesti Tavaszi Fesztivál – emlékezett vissza az InfoRádió kérésére Káel Csaba, a MÜPA vezérigazgatója, a fesztivál társszervezője.

"A vasfüggöny még állt, amikor az akkori szervezők, elődöm, Kiss Imre is azt találta ki, hogy hívjanak meg olyan magyar világsztárokat, akik a vasfüggönyön túlról érkeznek, így Cziffra Györgyöt, Vásáry Tamást, vagy épp Victor Vasarelyt. A fesztivál tulajdonképpen katalizálta a magyar kultúra egyesítését – fogalmazott Káel Csaba –, manapság pedig már Európa legjelentősebb prémiumkategóriás összművészeti kulturális fesztiváljaként tartják számon."

A fesztivál nyitóelőadása a szintén 40 éves táncegyüttes, a Győri Balett és Lajkó Félix közös Giselle-bemutatója lesz. Igazi szenzációnak ígérkezik továbbá Kurtág György A játszma vége című operájának magyarországi bemutatója is, amelyet április 10-én a MÜPA a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben rendeznek meg. Miklósa Erika is egy különleges előadásra vállalkozik a fesztiválon, egy Piazzolla-operát ad majd elő a VIII. kerületi vásárcsarnokban.

További sztárfellépők

"Két fantasztikus opera világsztár is érkezik – folytatta a sztárfellépők sorát Káel Csaba –, Kristine Opolais lett szoprán, egy gyönyörű nő gyönyörű hanggal, akinek egy áriaestje lesz, és soha nem járt még Magyarországon, ilyen szempontból is lényeges, hogy a Tavaszi Fesztiválon bemutathatjuk. A másik éneke Lawrence Brownlee, az Egyesült Államokban született kiváló tenor – ismertette a MÜPA vezérigazgatója, megjegyezve, hogy bármely fesztivál irigykedve nézheti, hogy ők fellépnek a budapesti eseményen. – Régizene terén is két jelentős fellépő lesz: az egyik a Ton Koopman által vezetett Amsterdam Baroque Orchestra, a másik pedig Philippe Herreweghe mesternek a Collegium Vocale Gent nevű formációja, amely szintén a legjobban jegyzett régizenei együttesek közé tartozik."

Liszt Ferenc és Beethoven

Hagyományosan Liszt Ferenc művészete áll a fesztivál középpontjában, mellett azonban a 250 évvel ezelőtt született Beethoven alkotási kerülnek a fókuszba – mondta az InfoRádiónak Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, a fesztivál társrendezője.

"Liszt-maratonnal indítjuk el a 2020-as Tavaszi Fesztivált április 4-én, hol máshol, mint a Nemzeti Múzeumban – fogalmazott. – Negyven fiatal zongoristával – hiszen a 40. évfordulót ünnepeljük – indítjuk el, a délutáni óráktól egészen másnap délutánig tart majd, egyetlen kétórás szünettel éjszaka, amikor a Bartók Rádió kapcsolódik be, szintén Liszt-művek sugárzásával. De Beethoven-művek, például jazz és klasszikus is jelen lesz, hiszen Sárik Péter Triója számtalan Beethoven-szonátát dolgoz fel. De Beethovent fog játszani Ji is, aki a 2019-es év után 2020-ban is visszatér hozzánk, őt a Bach: Goldberg-variációkkal zárhatta szívébe a magyar közönség, míg most teljes műsorában Beethoven-műveket ad elő – emelte ki Bán Teodóra. Továbbá Balázs János és Oláh Kálmán, valamint a Nemzeti Filharmonikusok koncertjén is szerepelnek a bécsi klasszika nagy alakjának szerzeményei. A Nemzeti Filharmonikusokat Hamar Zsolt fogja vezényelni és közreműködik Lukács Miklós.

A 2020-as Budapesti Tavaszi Fesztiválra a jegyárusítás a héten már megkezdődött.

Nyitókép: Budapesti Tavaszi Fesztivál