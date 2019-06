Hagyományok, koncertek, vidámság, sport - pünkösdi programkavalkád családoknak

Vasárnap és hétfőn várja a szentendrei Skanzen a látogatóit pünkösdi programokkal. Felelevenítik a pünkösd falusi hagyományait, a pünkösdi királynéjárás szokását. Lipicai lovakkal, nagyecsedi táncokkal, borsodnádasdi molnárkaláccsal is találkozhattok a Skanzen Pünkösdi Örökség Ünnepén. A színes forgatagban ott lesznek az egri fertálymesterek, a hajdúdorogi Krisztus-katonák, a mezőtúri és magyarszombatfai fazekasok is. A rendezvényre ezúttal azonban Afrikából érkező vendégek is érkeznek egy kevéssé ismert világ hangulatát varázsolják a Skanzenbe. Az egzotikus népviseletbe öltözött Fendika együttes tagjai archaikus hangszereikkel különleges ritmusú etiópiai zenét és táncokat adnak elő.

Szintén Pünkösd vasárnap és hétfőn rendeznek ünnepet Hollókőn. Vasárnap az Ófaluban pünkösdöléssel, hétfőn pedig a Hollókői Várban a végvári időszakot és a kuruc-labanc korszakot megidéző várjátékokkal készülnek.

De aki várjátékért nem tud Hollókőre menni, annak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 7. Miénk a Vár! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál ajánlható. A teljes hosszú hétvégén a magyarországi várak kapnak bemutatkozási lehetőséget a városligeti Vajdahunyadvárban. Idén Szigetvár, Eger, Visegrád, Esztergom, Sárospatak, Vaja mutatja be várait. A rendezvény hagyományőrző bemutatójának középpontjában ezúttal Hunyadi Mátyás kora áll.

Gyermeksziget és cirkusz

Folytatódik a Hajógyári-szigeten a Gyermeksziget ingyenes rendezvénye. Gryllus Vilmos, Korpás Éva és a Veronaki is koncertet ad a hétvégén, de 40 helyszínen várják az érdeklődőket kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárakkal, sportprogramokkal, színházi- és bábelőadásokkal, tánctanítással, kalandparkkal, cirkuszi programokkal, baba játszóházzal.

És ha már cikrusz, a fővárosi nagycirkuszban megtekinthető a nagyszabású nyári szuperprodukció, a Repülőcirkusz, ahol olasz bohócokat, német kutyaidomárokat láthatnak. Ukrajnából egy csillárakrobatika-szám érkezik, de magyar zsonglőrtrió, orosz trapézszám és egy modellrepülővel kidolgozott egyedi attrakció is várja az érdeklődőket.

Levéltári titkok gyerekeknek is

Pénteken és szombaton rendezik meg a szintén ingyenes III. Levéltári Pikniket a felnőttek a legtitkosabb iratokat őrző raktárakba is bemehetnek a szakvezetéseken, a gyerekeket azonban pecsétet, merített papírt, régi okleveleket készítéssel várják. Eljátszhatják Buda visszafoglalását, a Falkonetta Kompánia pedig 17. századi ruha- és fegyverbemutatót tart. Lesz bábszínház, kisállatsimogató és koncertek is.

A Miniverzumban pünkösdi vonatsokadalom lesz, a Műcsarnokban szombat délelőtt fényfestés várja a családokat és áttört térbeli modelleket készíthetnek a gyermekek, melyekkel izgalmas árnyékképeket varázsolhattok és megfesthetitek a fényt.

A Margitszigeti szökőkútnál szombat délután közös zenélésre hívják a Sündörék programban a családokat, a négy, hatalmas gesztenyefa árnyékában lehet piknikezni és zenélni kis dobbal, furulyával, xilofonnal és bármilyen magukkal hozott hangszerrel.

Koncertek, hagyományőrző és szórakoztató gyerekprogramok

Ha valaki viszont zenélni nem tud, de minőségi, gyermekeknek szóló koncertet keres, annak ajánlom a Vakációváró Fesztivált a Városmajori Szabadtéri Színpadon, ahol Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar koncertje nyitja meg az eseménysorozatot.

Vasárnap 17 órától a Dürer Kertben Rutkai Bori és bandája a Sárkányjárgány, a Pizsamátor és az Űrdöngölő lemezek dalaival hívja kalandra a közönséget.

A Pünkösdi Királyságban, a Tabánban hétfőn rendezett egész napos ingyenes programsorozatban pedig a Dalinda és Szalóki Ági ad koncertet, de kipróbálhatják a gyerekek a pünkösdi hétpróba állomásait, lesz óriásbuborék-fújás, arcfestés, hagyományőrző pünkösdi kézműves foglalkozások is.