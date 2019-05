Ritkán látható festmények kiállítása Gyulán

A város másik négy kiállítóhelye mellett a Kohán Képtárat is működtető Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. tavaly Hunya Gábor magyar és román kortárs képzőművészeti alkotásokat tartalmazó magángyűjteményét szerepeltette a galériában, már akkor azzal a szándékkal, hogy minőségi, határon átnyúló kollekciókkal jelenjen meg a nyári szezonra. Ezt a kezdeményezést erősíti idén a Böhm-gyűjtemény.

A többek között Ziffer Sándor, Perlrott Csaba Vilmos, Ferenczy Noémi, Tibor Ernő és Mattis Teutsch János neve fémjelezte gyűjtemény egyes darabjai a nemzetközi mezőnyből is kiemelkednek.

„A kollekció a tudatossága okán a legelső gyűjtemények közé tartozik. Nem csak a magyar, hanem a szász képzőművészeket, Hans Edert, Fritz Kimmet vagy a kevéssé ismert Grete Csaky-Coponyt is beemeli, ami meglepő, mert a magyarországi művészettörténet-írás, de még az erdélyi is igen ritkán gondolkodik sokszínű régiókban, inkább csak a magyar művészet körülhatárolására törekszik” - mondta Szücs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese. Hozzátette: a teljes gyűjtemény, de még a Gyulára érkező válogatás is olyan műveket tartalmaz, amelyek akár a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításában is helyet kaphatnának.

A Kohán Képtárban június 1-től megtekinthető művek többsége a figuratív ábrázolás körébe tartozik, ezen belül inkább érzelem gazdag, expresszív megközelítésmóddal él, így nagyon sok átkötést találhatnak majd az érdeklődők a képek között. Neugeboren Henrik (Henri Nouveau) vagy Mattis Teutsch János konstruktív és lírai absztrakciója révén – ami jól kiegészíti a modern festészet expresszionizmusát – az elvontabb, a filozofikusabb művészetet kedvelők is megtalálhatják kedvenc stílusuk jegyeit a kiállításban. Kapunk válogatást nagybányai tájképekből is, de például Perlrott Csaba Vilmostól egy párizsi részlet, a Notre Dame-ábrázolás is látható lesz.

A június 1-i tárlatmegnyitón jelen lesz a gyűjtő, Böhm József és a kollekció alapját lerakó id. Böhm József is. A kiállítás augusztus 25-ig lesz megtekinthető a Kohán Képtárban, júniusban kedd és vasárnap között, július 1-től pedig minden nap 10-18 óra között.

Nyitókép: Jándi Dávid: Laokoon