Jelentős műgyűjteményt tesznek látogathatóvá

Megnyitja mintegy 500 kortárs alkotást tartalmazó műgyűjteményét a nyilvánosság előtt az Európai Központi Bank (EKB). Tavasztól rendszeres vezetéseket tartanak az érdeklődők számára - jelentette be Britta von Campenhausen, az EKB művészeti tanácsadója.

A gyűjtemény zöme az EKB 2014-ben megnyitott kettős toronyépületében kapott helyet Frankfurtban, egy része a banknegyedben bérelt épületekben található. Egy ingyenes applikáció is kapcsolódik a gyűjtemény átláthatóvá tételéhez: ez a műalkotások mellett az 1,3 milliárd euróba (410,4 milliárd forintba) került új épületek építészetét is be fogja mutatni.

Az EKB csak kortárs európai műveket gyűjt, a fókuszban az Európai Unió tagállamai állnak.

A bank bejárati előcsarnokában minden évben más-más ország alkotásainak szentelnek kiállítást. Az elmúlt évben Észtország volt soron, idén Horvátország alkotásai láthatóak.

Britta von Campenhausen elmondta: ezen alkalmakkor rendszerint 10-15 művet felvásárolnak. Hogy mely alkotásokat választják ki, arról az EKB egy speciális bizottsága dönt. Az utolsó szó joga Mario Draghit, az EKB elnökét és a Benoit Coeurét, a gyűjteményért felelős francia bankárt illeti.

A felvásárolások révén az EKB mintegy 500 művet gyűjtött: festményeket, fotókat, szobrokat, egyéb műtárgyakat.

A bank az utánpótlás támogatására is nagy hangsúlyt fektet. "Nálunk sok olyan művész is képviselteti magát, aki hazájában kevéssé ismert" - mondta Campenhausen. Kiemelte: keretek közé szorított művészetről van szó. "A műalkotások egyensúlyt tartanak fent a különböző témák között, de sohasem lehetnek kifejezetten politikai tartalmúak" - fejtette ki.