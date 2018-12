Kevés olyan író volt, mint Grendel Lajos

„Nagy csoda, ami vele megtörtént, mert nagyon kevés olyan íróról tudok a magyar irodalomban, aki majdnem egyenlő súllyal van jelen két kultúrában” – fogalmazott az ügyvezető. Műveit a magyar és szlovák közönség is elismerte, a kritikusok is az egyik legjobb írásának értékelték Éleslövészet című regényét. Szlovákiában néhányan mesterüknek tekintették Grendel Lajost. Az író művei angolul, franciául és oroszul is megjelentek – tette hozzá Mészáros Sándor.

1989-től néhány évig közélettel foglalkozott, majd megalapította a Kalligram Kiadót, amelynek 1997-ben főszerkesztője lett, később oktatott.

Grendel Lajos 2010-ben Moszkvában agyvérzést kapott. Ezután elveszítette beszédkészségét, elfelejtett angolul és szlovákul, majd újratanulta ezeket a nyelveket. Az utolsó nyolc évben megjelent könyvei tulajdonképpen „írások a halál ellen” – jegyezte meg Mészáros Sándor.

„A kisebbség írója volt, de sose fogadta el azt a bezártságot, hogy ő szlovákiai magyar író legyen”

– mondta az ügyvezető. Könyveit a humor, a játékosság, a metsző irónia jellemezte. Azt vallotta: erős várunk az irónia - emlékezett a 70 évesen elhunyt Kossuth- és József Attila-díjas íróra Mészáros Sándor.

Grendel Lajos az Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt, a köztestület az elhunytat saját halottjának tekinti.

Nyitókép: Soós Lajos