Az oroszok két ország légterét is megsértették, amikor ukrán kikötőkre mértek dróncsapást

A román védelmi minisztérium (MAPN) szerint a légtér ellenőrzése érdekében a térségbe küldték a román légierő két F-16-os és a spanyol légierő két - a Fekete-tenger partvidékén található Kogalniceanu légi támaszponton állomásozó - Eurofighter harci gépét. A tárca közölte: a román határ közvetlen közelében mozgó célpontok egyike az ukrán Reni kikötőváros közelében egy kilométeres mélységben román terület fölé repült, majd Ukrajna felé elhagyta a román légteret.

A MAPN szerint a romániai Galac városától mintegy 10 kilométernyire keletre egy lehetséges drónbecsapódást észleltek, de anyagi kárról nem érkezett jelentés. A katasztrófavédelem a telefonokra küldött RO-Alert üzenettel figyelmeztette az ukrán határral szomszédos Tulcea és Galac megye lakosságát polgári lakosságát a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére.

Russian Geran-2 drone strikes on Reni, Odesa Oblast, near the border with Romania. pic.twitter.com/2rYaTt6kGP

A román hírforrások közölték: két másik drón darabjai moldovai területen, Ciumai, illetve Ceadir Lunga falvak mezőgazdasági terültén csapódtak be. Személy sérülés nem történt.

Maia Sandu moldovai elnök Facebook-bejegyzésben ítélte el a történteket. "A Moldovai Köztársaság nem támadott meg senkit, nem tart igényt idegen területekre, nincs konfliktusa más országokkal, semlegességét az alkotmány szavatolja. Moldova mindig is a béke pártján állt és mindent megtett érte. Mégis orosz drónok és bombák robbannak fel falvainkban és be kell látnunk, nem vagyunk képesek megvédeni magunkat ezektől" - fogalmazott a moldovai elnök.

BREAKING: After Romania issued an alert, several drones crossed Moldova’s airspace following a massive attack on the Reni port. Border Police report a drone crashed on agricultural land near Ciumai village, Taraclia district, while another exploded in a field about 1.5 kilometers… https://t.co/f4KHrvnoZQ pic.twitter.com/V17HjJ5fhv