Ezúttal Cipruson volt bombariadó több száz iskolában

Mint mondta, az iskolák átkutatása során nem találtak veszélyforrásokat. A fenyegetéseket emailen küldték el mintegy 300 iskolának címezve. A történtekről az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezetét, az Europolt is tájékoztatták.

A fenyegető üzenetek írója egyebek között úgy fogalmazott, hogy Allah nevében "vérrel fogjuk mosni arcotokat" és "el fogjuk foglalni Európa földjének minden centiméterét" - írta a Cyprus News hírportál, amely közzétette a görögül, de nyelvhelyességi hibákkal írt emailt.

This morning many schools across Cyprus received this email from our jihadi friends.



If I post this will I be branded a racist and Islamophobe??



"There is a bomb in the schoolyard

With swords raised, we will make you run

We claim your lives because the rule of Allah is our… https://t.co/qqqbcPoNCk