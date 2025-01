Gyilkossági kísérlet miatt kell felelnie a belga kormányfő irodájánál fenyegetőző férfinak

A férfit hétfő délelőtt vették őrizetbe a szóban forgó épület előtt a katonai rendészet tagjai. Tettlegesség nem történt, és az incidensben senki nem sebesült meg.

Az ügyben illetékes brüsszeli ügyészség szerdán közölte: a 28 éves férfi őrizetbe vételekor összefüggéstelenül beszélt, és ellenállás nélkül engedelmeskedett. Az illetőt ezután a kiérkező rendőrök tartóztatták le, kivizsgálásra kórházba vitték, majd kihallgatták – közölték.

A man armed with a knife tried to enter Belgian government premises, where negotiations are ongoing to form a government. He was stopped by police and army personnel.



Photo by @sudinfo_be https://t.co/rQDGSEvJJd pic.twitter.com/zoXiM4ycQ9