A milliárdos Mark Cuban, aki Kamala Harris helyetteseként tevékenykedett kampányának utolsó heteiben, gratulációját tweetelte Donald Trumpnak és Elon Musknak, a másik milliárdosnak, aki támogatta a Fehér Házba való visszatéréséért folytatott kampányát a republikánus jelöltnek.

Congrats @realDonaldTrump. You won fair and square.



Congrats to @elonmusk as well. #Godspeed