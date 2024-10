Tovább emelkedett az ankarai terrortámadás áldozatainak száma

Előzőleg Recep Tayyip Erdogan török elnök Kazanyban a BRICS-országok csúcstalálkozóján még négy halottról és tizennégy sebesültről adott hírt.

Az Ankara külvárosában végrehajtott támadás során működésbe hoztak egy robbanószerkezetet, majd tüzet nyitottak az épületnél. A belügyminiszter szerint a támadók közül legalább kettőt megöltek.

Ali Yerlikaya szerint "nagyon valószínű", hogy a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) állhat a terrortámadás mögött. Folyamatban van az elkövetők azonosítása, kutatnak a digitális nyomok után is, és hamarosan meg fogják tudni mondani, melyik terrorszervezet hajtotta végre a támadást.

- jelentette ki.

Yasar Güler török védelmi miniszter ugyancsak úgy nyilatkozott, hogy a PKK állhat a háttérben.

Az NTV török televízióban délután közzétett felvételeken egy robbanás és lövések zaja hallatszott. Számos mentőautó és tűzoltó sietett a helyszínre, és katonákat is odavezényeltek. A jelentés szerint a támadók taxival érkeztek a vállalat épületéhez a biztonsági személyzet műszakváltása idején. Az egyik támadó működésbe hozott egy robbanószerkezetet a bejáratnál, míg társai behatoltak az épületbe.

