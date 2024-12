A New York-i gyújtogatót bíróság elé állították

A Brooklyn városrész bíróságára benyújtott vádirat szerint két rendbeli gyilkosság és gyújtogatás miatt vonnák felelősségre Sebastian Zapetát, egy 33 éves guatemalai állampolgárt. A férfi vasárnap reggel egy öngyújtóval lobbantotta lángra az állomáson tartózkodó metrókocsiban egy - a feltételezések szerint - alvó nő ruháját, majd inggel legyezve felszította a lángokat.

Az eddigi vizsgálat azt is megállapította, hogy a tettes ezt követően a Coney Island metróállomás egyik padján ülve nézte végig az áldozat halálát. Kihallgatásán azt mondta, hogy sok alkoholt fogyasztott, ezért nem emlékszik pontosan a történtekre. A tragikus esetet több kamera is megörökítette. Az áldozat személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.

Sebastian Zapeta-Calil, a 33-year-old undocumented migrant, was arraigned Tuesday in Brooklyn on charges of first- and second-degree murder and arson.



He is accused of setting a sleeping woman on fire aboard a New York City subway train early Sunday, according to the Brooklyn… pic.twitter.com/Q7ezMT9nFZ