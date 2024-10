Terrortámadás történt Ankarában

Ali Yerlikaya török belügyminiszter bejelentése szerint terrortámadást követtek el, amelynek halálos és sebesült áldozatai is vannak. A tárcavezető egyelőre több részletet nem közölt.

A TUSAS különféle repülőgép-rendszerek, egyebek mellett harci repülőgépek és drónok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.

Az NTV török televízió felvételein egy robbanás és lövések zaja hallatszott. Számos mentőautó sietett a helyszínre, és katonákat is odavezényeltek.

‼️ BREAKING: A terrorist attack in #Turkey: three armed men tried to break into the building of the Turkish aerospace corporation Tusaş in Ankara, after which an armed clash occurred.



The head of the Turkish Interior Ministry Ali Yerlikaya confirmed the fact of the terrorist… pic.twitter.com/uWpoR0jDqJ