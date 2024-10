Sebesülteket mentettek az izraeliek, amikor összetűzésbe keveredtek ENSZ katonákkal

A baleset a megsérült katonák kimentésekor történt, de "az incidens során az IDF tevékenységével nem fenyegette az UNIFIL katonáit" – közölték, és hozzátették: "az IDF-erők folyamatosan kapcsolatban állnak a nemzetközi békefenntartókkal".

A vasárnapi vádakat követően az IDF közölte, hogy az eset akkor történt, amikor az izraeli erők ellen tömegesen páncéltörő rakétákat lőttek ki. Ennek során két izraeli katona súlyosan, és számos katona könnyebben megsebesült.

Erről már értesítették családjaikat.

"Az előzetes vizsgálat azt mutatja, hogy az incidens során, a sebesültek evakuálása érdekében két harckocsi hátrafelé hajtott olyan helyen, ahol a lövöldözés veszélye miatt másként nem tudtak haladni, és néhány méterrel megközelítették az UNIFIL állását. A tűzharc végeztével és a sebesültek evakuálása után a harckocsik elhagyták az állást.

Ezen a képen az ENSZ katonák megfigyelőtornya látható, amelyre tévedésből nyitott tüzet egy izraeli harckocsi. Az incidensben két indonéz békefenntartó megsebesült.

Apparently it's truly a TG1 exclusive (the flagship italian state network newscast) since I can't find any photos of it on X. pic.twitter.com/b6IgYTz7jz — dczdxc (@DcDxii) October 11, 2024

Az IDF szóvivője a füst okozásáról azt jelentette, hogy erre a biztonságos evakuálás érdekében volt szükség, de végig kapcsolatot tartottak az UNIFIL-lel, és nem fenyegették a katonáikat. Izrael kivizsgálja ezeket az eseteket, és jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy ne érje sérelem az ENSZ személyzetét - jelentette ki Joáv Galant védelmi miniszter a vasárnapi kormányülésen.

Az elmúlt hónapokban a Hezbollah többször rakétákat lőtt ki Izraelre az UNIFIL állásokhoz közeli helyekről, és több lövedék az UNIFIL állásoktól nem messze ért földet Dél-Libanonban.

ENSZ főtitkár:háborús bűncselekménnyel érhet fel az UNIFIL elleni támadás António Guterres ENSZ-főtitkárt, akit szóvivője, Stéphane Dujarric idézte.

"Az UNIFIL békefenntartói maradnak állásaikban, az ENSZ zászlaja pedig tovább fog lobogni" - szögezte le Dujarric.

"A főtitkár újfent felhívja arra a figyelmet, hogy az UNIFIL-személyzetet és létesítményeit nem szabad megtámadni. A békefenntartók elleni támadások a nemzetközi jog megsértésének minősülnek, ideértve a nemzetközi humanitárius jogot. Mindez akár háborús bűncselekménnyel is felérhet" - fűzte hozzá.

Ugyanakkor az izraeli hadsereg arról is beszámolt, hogy alig 100 méternyire az ENSZ-békefenntartók állásai előtt rábukkatnak a Hezbollah egyik titkos földalatti állására. A bunkerben rengeteg fegyvert és lőszert találtak.

Why @antonioguterres? pic.twitter.com/vWFnUkhfCo — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2024

Jeruzsálem azt állítja, hogy az ENSZ katonák állásainak közvetlen közeléből lőtt ki rakétákat a síita terrorszervezet Izrael északi részére. A támadásokban legalább két izraeli vesztette életét.