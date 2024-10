Peking ismét veszélyes manőverbe kezdett

A kínai hadsereg keleti hadszínterének parancsnoksága szerint a ”Joint Sword-2024B” elnevezésű gyakorlat a Tajvani-szorosban és a szigettől északra, délre és keletre fekvő területeken zajlik majd. A parancsnokság által közzétett térképen kilenc Tajvan körüli területet mutattak be, ahol a gyakorlatokat tartják: kettőt a sziget keleti partján, hármat a nyugati parton, egyet északon, hármat pedig a kínai partok melletti, Tajvan által ellenőrzött szigetek körül.

„A kínai hajók és repülőgépek különböző irányokból, közvetlen közelségben közelítik meg Tajvant, összpontosítva a tengeri és légi harckészültségi járőrözésre, a kulcsfontosságú kikötők és területek blokádjára, tengeri és szárazföldi célpontok megtámadására és az általános erőfölény együttes megszerzésére” – közölte a parancsnokság.

#Breaking - China's Eastern Theater Command has begun “Joint Sword-2024B" - a combined military drill using its army, navy, air force, rocket force & coast guard around Taiwan pic.twitter.com/dRbNQLXt2D

„A gyakorlat egyben szigorú figyelmeztetésként is szolgál a tajvani erők szeparatista cselekedeteire. Ez egy legitim és szükséges művelet az állami szuverenitás és a nemzeti egység védelmére” – tették hozzá.

A tajvani védelmi minisztérium „irracionális és provokatív magatartásként” ítélte el a gyakorlatokat, és közölte, hogy megfelelő csapatokat küldött a sziget szabadságának, demokráciájának és szuverenitásának védelmére – fogalmaztak.

A sziget kínai szárazföldi ügyekért felelős tanácsa hozzátette, hogy a gyakorlatok súlyosan aláássák a regionális békét és stabilitást, és megfogadták, hogy Tajpej soha nem fog meghátrálni vagy megadni magát a Kínai Kommunista Párt politikai, katonai, gazdasági és egyéb fenyegetéseivel szemben.

The live video has arrived! On October 14, the eastern theater of the Chinese People's Liberation Army organized troops from the theater army, navy, air force and rocket corps to carry out the "Joint Sword 2024B" exercise. pic.twitter.com/OL77ZUazsY