Lapértesülés: két zöldpárti kormánytag blokkolta a német fegyverszállításokat Izraelnek

Nagy vihart kavart a napokban a Bundestagban a konzervatív ellenzék vezetője és a német kancellár heves szópárbaja az izraeli fegyverszállítások állítólagos elmaradásáról. A CDU elnöke, Friedrich Merz azzal vádolta Olaf Scholzot, hogy kormánya nem hajlandó fegyvert szállítani Izraelnek. A kancellár felindultan a mikrofonhoz rohant, és mindent cáfolt.

Merz konkrét eseteket is említett, amelyek szerinte bizonyítják, hogy a szövetségi kormány megtagadja a különböző katonai felszerelések, illetve egyéb anyagok szállításához szükséges hozzájárulást, pedig szerinte olyan eszközökről, illetve felszerelésekről van szó amelyekre Izraelnek sürgősen szüksége van az önvédelem érdekében. Azzal vádolta a hárompárti koalíciós kormányt, hogy hónapok óta megtagadja az exportengedélyt lőszerekre és harci járművekhez szükséges alkatrészekre.

"Fegyvereket szállítottunk eddig is, és szállítunk a jövőben is" – hangzott a válasz, amihez Scholz még azt is hozzátette, hogy kormánya már döntött további fegyverszállításokról is.

Alig két nappal a Bundestagban történtek után a Bild című lap azzal az információval állt elő, hogy a német kormány március és augusztus között ténylegesen nem hagyott jóvá semmilyen fegyverexportot Izrael javára. Ennek hátterében pedig két igencsak befolyásos zöldpárti miniszter ellenkezése állt. Az információk szerint

Annalena Baerbock külügyminiszter és Robert Habeck gazdaság miniszter szállt szembe a tervezett engedélyezéssel.

A Bild azt állította, hogy a két miniszter az engedélyezéshez feltételt szabott: Izrael előbb írásban erősítse meg, hogy a nemzetközi jognak megfelelően használja a fegyvereket. Az újság szerint a német kormány megkapta a szükséges biztosítékot Izraeltől, ennek nyomán született meg a tervezett fegyverszállításokkal kapcsolatos döntés is.

Hasonló nyilatkozat volt a feltétele az ukrajnai fegyverszállításoknak is – állította a Frankfurter Allgemeine Zeitung.