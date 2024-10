Bemutatták a Tesla következő nagy dobásait - videók

Lezajlott a Tesla új robottaxiját bemutató esemény, amelyen Elon Musk lerántotta a leplet a vállalat új, Cybercab nevű termékéről. Egy kétüléses önvezető autóról van szó, amelyben sem kormánykerék, sem pedig pedálok nincsenek. Musk már az új járműben érkezett meg a színpadra, és azt is elárulta, hogy "optimista becsléssel" 2026-ben indulhat meg a gyártása, és 30 000 dollár (11 millió forint) alatt lesz az ára - írja a Portfolio.

Elon Musk úgy fogalmazott, hogy valószínűleg kicsit optimista az időkeretet illetően, de 2027 előtt szeretné a projektet megvalósítani.

Elmondása szerint az üzemeltetés idővel 20 centbe fog kerülni mérföldenként, a töltés pedig induktív lesz, nem igényel kábelt. Más, működő robottaxikhoz képest a Cybercab a közlekedéshez mesterséges intelligenciát és kamerákat használ, nincs szüksége más hardverre. Ez a befektetők és az elemzők szerint mind technikai, mind szabályozási szempontból kihívás.

A vállalatvezér közel öt éve említette meg először a modellt, bár a gyártás megkezdése előtt még egy sor szabályozási akadályt kell leküzdenie. A vezérigazgató előadásából nem derültek ki technikai részletek arról, hogy a Tesla hogyan fogja a Full Self-Driving (FSD) néven forgalmazott vezetőtámogató funkciókat olyan szintre fejleszteni, ahol a fogyasztóknak már ne kelljen felügyelniük a rendszert.

A Tesla arra számít, hogy a felügyelet nélküli önvezetés funkciója a Model 3 és Model Y tulajdonosok számára már jövőre elérhetővé válik Texas és Karlifornia államokban.

Elon Musk terve, hogy létrehozzon egy robottaxikból álló flottát, amit az utasok egy alkalmazáson keresztül tudnak hívni. Sőt, az egyes járműtulajdonosok is kereshetnek pénzt azzal, ha ilyen önvezető taxiként üzemeltetik járművüket.

A vállalat a nagyobb önvezető prototípustát, a Robovant is bemutatta, amely akár 20 ember szállítására is képes.

Robottaxik terén a Tesla még mindig nem érte utol az olyan cégeket, mint a Waymo és a Cruise, amelyek mindketten robottaxi szolgáltatást kínálnak egyes amerikai városokban, nem említve a kínai utcákat járó robottaxikat. Azonban ezek számos közlekedési incidenst, sérülést okoztak működésük közben, éppen ezért a Tesla is fokozott ellenőrzés alá került a teljes önvezetésre vonatkozó állításaival kapcsolatban, különösen a szoftverrel kapcsolatos néhány nagy visszhangot kiváltó baleset után. Elon Musk azt mondta,

az önvezető járművek "életeket fognak menteni", és tízszer biztonságosabbak lesznek, mint az emberi sofőrök vezette autók.

A lap hozzáteszi, miközben a Tesla egyre nagyobb hangsúlyt fektet az MI-re és az önvezetésre, a vállalat eladásai csökkennek, egyrészt a Kínában megnövekedett verseny, másrészt a lassuló EV-kereslet miatt. A vállalatot az a veszély fenyegeti, hogy 2024-ben először csökkennek az eladásai éves szinten.

Az eseményen végül vagy egy tucat Optimus humanoid robotot is bemutattak, akik az emberek között járkáltak. Musk azt mondta, a jövőben a robotok barátként és segítőként élhetnek köztünk, az Optimus robotok árát pedig 20-30 ezer dollárra (7,3-11 millió forintra) lőtte be - írta a 24.hu.

Elon Musk introduces the Optimus robot.. it can talk, dance, pour you a drink and do whatever you want them to.



We've all seen Avengers: Age of Ultron, A Space Odyssey, The Terminator, The Matrix, iRobot, Ex Machina, Transcendence, Westworld etc and we're still doing this? ?? pic.twitter.com/iDqL2u9a3I