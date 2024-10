Állítólag a világ legnagyobb bombáját dobták az oroszok egy ukrán városra - videó

A világ legnagyobb, nem nukleáris bombáját vethették be az oroszok Ukrajnában – írj a hvg.hu számolt az Interesting Engineering cikke nyomán. Az ODAB-9000-et, amit „minden bomba atyjaként” emlegetnek, Volcsanszk városára dobhatták le.

Az ODAB-9000 egy vákuumbomba, ami a becsapósánál lévő oxigént használja fel a detonációhoz. Ez olyan lökéshullámot generál, ami mindent elpusztít a hatósugarán belül. A ledobott bomba 44 tonna, vagyis 44 000 kilogramm TNT felrobbantásával egyenértékű robbanást produkál. Az X-re egy videó is felkerült a becsapódásról.

Russia has just struck a Ukrainian town with one of the most devastating non-nuclear munitions available, an ODAB-9000 vacuum bomb.



Vacuum bombs work by dispersing liquid or powder fuel over a wide area and igniting it, creating massive overpressure as well as underpressure. pic.twitter.com/fVyNa1gz4F