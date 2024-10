Atomháborúra épített orosz luxuspáncélost semmisítettek meg az ukránok – videó

Az ukrán hadsereg megsemmisített egy különleges orosz páncélozott járművet, melyet annak idején még a Szovjetunió fejlesztett ki a Kreml vezetői számára a nukleáris háborúra gondolva – írja a Porfolio.

A ritkaságnak számító Ladoga parancsnoki járműből mindössze öt készült, melyek közül egyet még tavasszal kiiktatott az ukrán haderő. Most újabb felvételeket tettek közzé a Telegramon egy ilyen páncélos megsemmisítéséről, de azt nem lehet tudni, hogy ugyanarról a járműről van-e szó, amelyet már hónapokkal ezelőtt lehetett látni a közösségi oldalakon, vagy a mostani egy újabb veszteség.

A most nyilvánosságra hozott felvételeken az látszik, ahogy találatot kap az ukrán harcmezőn álló, lánctalp nélküli jármű.

[New ?? loss detected] Archive. 06/25/2024 Destroyed Russian all-terrain vehicle VTS "Ladoga" based on T-80 near the settlement of Chervonopovka, Luhansk region.

A Ladoga azért egyedülálló harci jármű, mert állítható támlájú, dönthető bőrszék és televízió is helyet kapott benne, hiszen kifejezetten a kommunista párt felső vezetése számára készült. Olyan felszereléssel látták el, amely megvédi az utasokat a radiológiai, kémiai és bakteriológiai szennyeződésektől.

Very unique Russian VTS "Ladoga", military transport vehicle, targeted by FPV drone on the frontline.



It is known that no more than 4-5 similar machines were produced, including a prototype for testing. The Ladoga was built on the basis of the T-80 tank chassis.