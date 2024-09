Árvíz: amikor már a mentőket is menteni kell

A tűzoltókat azért küldték egy megáradt folyó közelébe, hogy segítsenek a nehéz helyzetbe került autósoknak. Azonban egy hirtelen jött árhullám elsodorta a tűzoltó autót és így maguk a mentők kerültek életveszélyes helyzetbe. A magas és rendkívül erős sodrású vízben még megközelíteni sem lehetett a tűzoltókat, akik ideiglenesen a saját járművük tetején kerestek menedéket.

Végül a cseh légierő sietett a segítségükre. A lengyel gyártású W3 Sokol könnyű helikopter a tűzoltóautó felett lebegve vette fedélzetére a mentésre szoruló mentőket.

Video shows firefighters being rescued by a helicopter from their fire truck after it was submerged by floodwater in the Czech Republic. The crew became stranded after being sent to help people affected by the flood. pic.twitter.com/HievAIqSLq