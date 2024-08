Nyilvánosságra hozná a Kennedy-gyilkosság aktáit Donald Trump

A Kennedy-gyilkosság még nem publikált dokumentumait is nyilvánosságra hozza, ha megnyeri az elnökválasztást – ígérte arizonai kampánygyűlésén Doland Trump, amikor a színpadra hívta a mellette kiálló Robert F. Kennedyt.

A politikus JFK testvérének, az 1968-ben szintén megölt Robert F. Kennedynek a fia, aki tavaly lépett ki a Demokrata Pártból, és a család hagyományaival szakítva állt ki a republikánus elnök-jelölt mellett.

Donald Trump egy bizottságot is létrehozna, amely a korábbi elnökök, elnökjelöltek elleni merényletek, gyilkossági kísérletek ügyeit vizsgálná, így az ellene nyáron elkövetett merényletkísérlettel is foglalkozna.

Trump has decided that the way to not look like a weirdo is to rally with RFK Jr. and lean into Kennedy assassination conspiracy theories by promising to release all Kennedy assassination docs if elected. pic.twitter.com/vFiKfNBDF9