Pár napja van egy ukrán település lakóinak, mielőtt megérkeznek az oroszok - térkép

Mint mondta, a közeli Mirnohradban élőknek kevesebb idejük maradt erre, mindössze pár nap. Dobrjak ismételten a települések elhagyására szólította fel a polgári lakosokat.

Dobrjak szerint a hatóságok naponta legalább ezer embert tudnak kimenekíteni, de jelenleg napi szinten mindössze alig 600-an hagyják el a várost.

Vadim Filaskin, Donyeck megye ukrán kormányzója Telegram-oldalán arról számolt be, hogy mintegy 53 ezer ember, köztük négyezer gyerek maradt Pokrovszk térségében. Hozzátette, hogy a környező településeken kijárási tilalmat rendeltek el.

s a múlt heti jelentések szerint valamivel több mint tíz kilométerre vannak annak külterületeitől az ukrán hatóságok szerint.

Situation on the front line according to DeepState Live Map as of 11:18 PM EET August 19, 2024



The situation in the Pokrovsk direction is very dire for the Ukrainian Armed Forces. Russian troops continue their offensive with significant force, despite suffering heavy losses in… pic.twitter.com/GXt9K7xsGz