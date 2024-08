Valamire nagyon készülnek az ukránok, erősen aggódhatnak az orosz katonák

Mikola Olescsuk, a légierő parancsnoka videofelvételt tett közzé, amelyen találat ért egy hidat Zvannoje falu közelében, délnyugatra Gluskovótól, amelynek térségében pénteken egy másik hidat is leromboltak.

"A légierő precíziós csapásokkal fosztja meg az ellenséget logisztikai lehetőségeitől, aminek jelentős befolyása lesz a harci műveletekre" - közölte Olescsuk.

JUST NOW: Another bridge was destroyed in the Kursk region



A large Russian force in the border areas is now virtually cut off from supplies. pic.twitter.com/gSxUP4Jr3B