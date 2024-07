Tombolnak a tüzek Görögországban, menekítik a lakosokat és a turistákat

A turistaszezon beindulásával párhuzamosan erdőtüzek pusztítanak Görögország legnagyobb szigetein, ezért a hatóságok kénytelenek voltak több helyen evakuálást elrendelni, hogy megvédjék a lakosságot és a turistákat, miközben a tűzoltók hősies küzdelmet folytatnak a lángok megfékezéséért - írja a Bloomberg híradása nyomán a Portfolio.

Kardamena faluban, Kos szigetén hétfő este felszólították mind a lakosságot, mind a látogatókat, hogy hagyják el otthonaikat és szállásaikat, ugyanis a tüzek egyre közelebb értek a lakott területhez, veszélyeztetve az ingatlanokat és az emberek életét.

Az Egyesült Királyság görögországi nagykövetsége is figyelmeztette az ott nyaraló állampolgárokat X-profilján keresztül, hogy mindenképpen kövessék a helyi hatóságok utasításait:

#Kardamena, #Kos: as a precaution people are transferred to #Antimachia



?? nationals impacted by the ? should:

▪️ follow ?? authorities’ guidance

▪️ carry their passport

▪️ contact their tour operator

▪️ check https://t.co/28zuM1WH0s



24/7 consular assistance ?: +442070085000 pic.twitter.com/BiWEuQzzKb