Kis-Benedek József: százszázalékos biztonság minden intézkedés ellenére sincs

A nyitrabányai merénylet tanulságait Kis-Benedek József szerint mindenhol le fogják vonni, és az lesz a következménye, hogy a kampányt folytató magas beosztású személyeket rá kell venni arra, hogy óvatosan bánjanak azzal a gyakorlattal, hogy odamennek az emberekhez. Ebben persze ellentmondás van, hiszen a politikusnak éppen az a célja, hogy minél közelebb kerüljön az emberekhez, hiszen ők fogják megválasztani. Ezért nem lehet megoldás az sem, hogy mindekit elzavarnak, és nem áll a védett személy szóba senkivel, de azt hangsúlyozta, hogy

a politikai cél érdekében sem szabad elfeledkezni a biztonságról.

A most szerte az unióban zajló európai parlamenti választási kampányt szerinte biztonsági szempontból nem kell újraszervezni, de a tanulságokat le kell vonni. A jövőben nem lehet túlzottan közel engedni a vezetőhöz a közönséget, és minél magasabb szintű emberről van szó, annál nagyobb a fenyegetettség. A kockázatelemzésben ismét nagyobb szerep juthat a nemzetbiztonsági szolgálatoknak. Vélhetően a biztonsági protokollok is megváltoznak. Ezek országonként eltérőek, de bizonyosan mindenhol hangolnak majd rajta, ugyanakkor "tökéletes, száz százalék biztonság sehol nincs, azt nyugodtan el lehet mondani" – jegyezte meg Kis-Benedek József.

A védelmi személyzet arra tehet ajánlást szerinte, hogy a védett személy vegye fel például a lövedékálló mellényt, de utasítást nem adhat, ugyanakkor arról kötelező tájékoztatni, hogy ha fölveszi, akkor a saját életét tudja megkímélni.

"Nagyon udvariasan és nagyon finoman tudomására kell hozni az illetékes vezetőnek, hogy tessék vigyázni, mert bármi történhet, és nem feltétlen a maga iránti gyűlöletből hajthatnak végre merényletet, hanem előfordulhat, hogy például egy elmezavarodott ember támadja meg" – mondta Kis-Benedek József, és hozzátette, a távolságtartásra és a mellény viselésére kell szerinte odafigyelni a jövőben.

"Ha két méterről lőnek valakire egy pisztollyal, és ráadásul egy félautomata fegyverrel, azt nem tudja az ember kivédeni.

Lehet látni a lövésekből is, hogy az érzékeny helyeket próbálta az elkövető eltalálni. Nem a fejével kezdte, mert azt nehezebb eltalálni, hanem próbálta olyan irányba irányítani a fegyvert, hogy minél nagyobb kárt tegyen a célszemélyben" – mondta.

A testőrök által alkalmazott protokollok mellett fontos az is szerinte, hogy egy összeszokott csapatot alkossanak, akik ilyen feladatot látnak el, és ezenkívül rendelkezni kell a védett személlyel kapcsolatban is jó néhány adattal, ismerni kell a szokásait is.

"Tudni kell azt például, hogy kormányülés után, illetve kampányidőszakban Ficónak van egy olyan szokása, hogy odamegy az emberekhez. Erre, amennyire lehet, fölkészülnek, de nem biztos, hogy erre föl lehet készülni. Ezután meg kell gondolni, nemcsak Szlovákiában, hanem máshol is, hogy egy ilyen rendezvény után szabad-e ilyet csinálni" – vetette fel Kis-Benedek József.

A biztonságpolitikai szakértő szerint a magyar szakembereknek is le kell vonniuk a tanulságokat, amikor kampányrendezvényeket tartanak, és nemcsak a kormánypárti politikusoknak, hanem az ellenzékieknek is. És azt sem tartja kizártnak, hogy majd a magyar és a szlovák hatóságok is kicserélik a tapasztalataikat.

A védő személyzet létszámának sokszorozásával szerinte nem lehet fokozni a védelmet, mert a videókon az látszik, hogy nagyon sok testőr volt Robert Fico miniszterelnök mellett, de "nem lehet minden látogató mellé testőrt állítani, különösen egy nagyobb rendezvényen". Szerinte inkább azt kell megszűrni, hogy kik mehetnek be a rendezvényre. Itthon ezt is szokták ellenőrizni, de a szakértő a szlovák biztonsági protokollt nem ismeri. A detektoros kapukkal, személyi ellenőrzéssel szerinte kontrollálhatók a tömegrendezvények is, de ez is csak részleges biztonságot ad, hiszen egy szabadtéri rendezvényen akár a környező épületekből is lehet lövést leadni. Példaként említette Kis-Benedek József, hogy a kínai elnök látogatása idején beszélt olyan emberrel, akit nem engedtek be a biztonságiak a saját lakásába sem.

"Százszázalékos biztonság minden intézkedés ellenére sincs"

– mondta, és hozzátette, akár csavarhúzóval is lehet ölni, ahogy porokkal, mérgekkel is, amelyeket már nem olyan egyszerű kiszűrni.

A biztonságpolitikai szakember szerint az sem megoldás, ha golyóálló paravánok mögött beszélnek majd a politikusok, mert a választók szeretik érezni a személyes kontaktust. "Ha paravánt tesznek a politikus elé, ami a lövedéket nem engedi át, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy én erre nem fogok szavazni, mert ez az ember fél. Hogy fog ő engem képviselni?"