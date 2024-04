Trump-per: felgyújtotta magát egy ember a bíróság épületénél – videó

Miközben a CNN riportere élőben jelentkezett be Donald Trump bírósági ülésével kapcsolatban, egy férfi felgyújtotta magát az utca túloldalán – írja az nj.com nyomán az Index. A helyszínen lévők a férfi segítségére siettek, és eloltották a tüzet.

A helyszínre érkező mentők a férfit kórházba vitték. A CNN riportere szerint a férfi több mint három percig égett.

Just minutes after the full jury was selected in Donald Trump's New York hush money criminal trial, someone appears to have set themself on fire outside the courthouse, per CNN's @thelauracoates. pic.twitter.com/skRj1dXD9t