Igaznak lehet a hír, amerikai típusú helikopterekkel hatoltak be Oroszország területére

2024. március 15-én kezdődött az orosz elnökválasztás, az eseményt megelőző bő egy hétben Ukrajnához köthető fegyveres csoportok próbáltak zavart kelteni Rosztov, Kurszk és Belgorod megyékben - írja a Portfolio. Hozzáteszik, a betörésekért főként Putyin-ellenes orosz milíciák felelősek, de orosz forrásokból felröppent a hír, hogy a műveletben az ukrán katonai hírszerzés is részt vett, ráadásul amerikai gyártmányú UH-60 Black Hawk helikopterekkel hatoltak be orosz területre.

Most egy, az orosz védelmi minisztériumhoz köthető Telegram-csatorna olyan felvételeket publikált, amelyek bizonyíthatják ezeket az állításokat.

A három percnyi felvételen az látható, ahogy egy UH-60 Black Hawk helikopter egy falu pereméhez repül, majd oroszul beszélő, ukrán azonosítókat viselő fegyveresek szállnak ki belőle. Az oroszok állítólag egy Kijev-barát katona holttestéről szerezték a sisakkamerás felvételt, a légi képsorokat a határ térségét monitorozó drónok rögzítették.

A felvételeket itt tekintheti meg:

Last month, the Ukrainian GUR's aviation branch conducted a successful insertion into Russia's Belgorod Oblast using a pair of UH-60A Black Hawks. pic.twitter.com/V7f4gZafA6